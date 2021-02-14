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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım'da pazar çizgileri yenileniyor

İHA

İlkadım'da pazar çizgileri yenileniyor

İlkadım Belediyesi, ilçe merkezindeki pazar yerlerinde çizgi çalışmalarını başlatarak pazar alanlarını düzenledi. İlçede kurulan tüm pazar yerlerinde devam eden çalışmalarda pazar esnafına ait tezgahların sınırları yeniden belirlendi.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatı ile mahallelerde kurulan semt pazarı yerlerinde sınır ihlallerini önlemek ve vatandaşın daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak amacı ile tezgah sınır çizgileri yenileniyor. Çizgi çizme makinesi ile yapılan çalışmada tezgahların daha düzenli bir şekilde açılmasını sağlayarak karışık görüntüye son verilmesi hedefleniyor. İlkadım Belediye Zabıta Müdürlüğü koordinesinde, Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında pazar esnafına ait tezgahların daha nizamlı olması sağlanırken, yer karmaşıklığının da önüne geçilmesi ve vatandaşların pazar alanları içerisinde hareket kabiliyetlerinin daha da arttırılmasının amaçlandığı bildirildi.

“Yer kargaşasının önüne geçeceğiz”
Pazarcı esnafının daha tertipli ve düzenli olarak kendi sınırlarında tezgah açmasını sağlayan çizgi çalışmasını ilçedeki semt pazarlarında uygulamayı başlattığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:
“İlk olarak pilot bölge olarak seçtiğimiz santral pazarımızdan başladığımız bu uygulamayı hava şartlarının elveriş durumuna göre ilçemizdeki tüm semt pazarlarında devam ettireceğiz. Bu çalışmamızla pazar esnafının olası yer kargaşasının da önüne geçmiş olacağız. Esnafımızdan ricamız bizlere yardımcı olmaları ve çizilen sarı çizgiyi aşmamalarıdır. Bu hususa dikkat eden esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyor, henüz harekete geçmeyen esnafımız varsa da onların da zabıta ekiplerimize yardımcı olmasını bekliyoruz.”

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