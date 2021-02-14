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Esen: “Eğitim alanındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışacağız”

İHA

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, başlayacak 2. yarıyıl öncesinde, "Hem uzaktan eğitim hem de yüz yüze eğitim anlamında oluşabilecek sorunlara çözüm bulmak için, tüm kadromuzla hazırız" dedi.

Esen: “Eğitim alanındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışacağız”

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, başlayacak 2. yarıyıl öncesinde, "Hem uzaktan eğitim hem de yüz yüze eğitim anlamında oluşabilecek sorunlara çözüm bulmak için, tüm kadromuzla hazırız" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak 2. yarıyıl öncesinde mesaj yayımladı. Öğrenci ve öğretmenlere başarı dileyen Coşkun Esen, “Eğitimin sürekliliği ve sosyal dayanışmanın tesisindeki rolü hususunda büyük mesafeler kat ettiğimiz 20202021 eğitim öğretim yılının, ikinci dönemini yarın başlatıyoruz. Bakanlığımızın kararları doğrultusunda 15 Şubat, itibariyle anaokullarımızın ve köy okullarımızın tüm kademlerinde tam zamanlı yüz yüze eğitim yapacağız. Özel gereksinimli çocuklarımızın özel eğitim okulları ve sınıflarında, ilkokullarımızın tüm kademelerinde seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, 8. ve 12. sınıflarda ise seyreltilmiş tam zamanlı eğitime 1 Mart tarihinde başlayacağız. Böylelikle, şartlar ve geldiğimiz durum ölçü alınarak çocuklarımızın özlemle beklediği yüz yüze eğitimin ilk adımları atılmaya başlanacak” diye konuştu.
Öğrenci ve öğretmenlere seslenen Esen, şunları söyledi:
“Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü; öğrencilerimiz hayata hazırlanırken karşılaştıkları güçlükleri ve eğitsel manadaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla tam bir adanmışlık içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Hem uzaktan eğitim hem de yüz yüze eğitim anlamında oluşabilecek sorunlara çözüm bulmak için, tüm kadromuzla hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınları şekillenirken her zamanki gibi onların yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitimdeki dezavantajları bertaraf etmeye odaklanan çözüm birimlerimiz, birinci dönemde olduğu gibi bu dönemde de eğitim meselelerine büyük bir dikkat ve hassasiyetle yöneleceklerdir. Ayrıca gerek yerel gerekse ulusal düzeyde yankı bulan projelerimizin, milletimiz tarafından benimsenerek desteklenmesi her zaman iftihar kaynağımız olmuştur. Projelerde görev alan tüm mesai arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Bu vesile ile 20202021 eğitimöğretim yılının ikinci döneminde tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyor, eğitimöğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

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