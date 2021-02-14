OKA'dan 923 projeye 232 milyon TL destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İ. Ethem Şahin, bugüne kadar mali destek programları aracılığıyla Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat’ta toplam 923 projeye 232 milyon TL hibe desteği sağladıklarını açıkladı.

OKA hizmet verdiği Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ajans desteğiyle yürütülen projeleri izlemek ve bölgedeki yeni potansiyel ve fırsatları tespit ederek harekete geçirilmesini sağlamak amacıyla rutin izleme ziyaretlerine ek olarak sahada proje ve paydaş ziyaretleri gerçekleştiriyor.

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, OKA’nın Tokat’ta yürüttüğü projelere ilişkin izleme ziyareti gerçekleştirdi. Tokat Yatırım Destek Ofisi (YDO) İl Koordinatörü Mehlika Dicle ve uzmanlarının da eşlik ettiği ziyarette, 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Tokat Mevlevihanesi Vakıf Müzesi Teşhir Tanzim Projesi'nin Uygulanması”, “Yazmacılık ve Etnoğrafya Müzesi”; 2019 Yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Bal Kavanoz Yıkama ve Etiketleme”, “Çiftlikten Sofraya Sağlıklı Süt” başlıklı projeler ile 2018 yılı "OSB’lerde Temel Üretim Altyapısının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" projelerinden “Turhal Organize Sanayi Bölgesi'nin Sosyal ve İdari Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi"nde incelemelerde bulunuldu. Projelerin ilerleme ve sonuç durumları değerlendirilirken, ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilebilecek proje konular ele alındı.

Çorum’da yapılan ziyaretler Proje İzleme Uzmanı ve Proje Koordinatörü tarafından OKA destekli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) “Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar” kapsamındaki kooperatif ve paydaşlara yönelik olarak gerçekleştirildi. Alaca Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Alaca Belediyesi, Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kargı Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, il merkezindeki Veli Paşa Konağı, Buhara Kadın Kültür Merkezi ile Mecitözü HEM ve Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ziyaretlerinde proje ekipleri ve girişimcilerle bir araya gelindi.

Amasya ve Samsun’da Yatırım Destek Ofisi Koordinatör ve Uzmanlarının ilçelerde yürüttüğü işletme ziyaretlerine Genel Sekreter İ. Ethem Şahin ve Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Emre Arslanbay da eşlik etti. İşletmelere düzenlenen ziyaretlerde yetkililere yatırım teşvik belgesi süreçleri ile Dış Ticaret Destek Merkezi’ne ilişkin bilgi verildi. İşletmelerden faaliyet gösterdikleri sektörler hakkında bilgi alındı ve ihtiyaçlar yerinde gözlemlendi.

OKA Genel Sekreteri İ. Ethem Şahin, sahada olmanın önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Kalkınma ajansı olarak bölgenin nabzını tutmalı, yürüttüğümüz destek faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, oluşturulan etki ve sürdürülebilirliğini takip etmeliyiz. Bu açıdan izleme, değerlendirme ve paydaş ziyaretleri büyük önem taşıyor. Ajansımız tarafından bugüne kadar mali destek programları aracılığıyla Amasya’da 206 projeye 51,5 milyon TL hibe, Çorum’da 198 projeye 45,5 milyon TL hibe, Samsun’da 292 projeye 86,9 milyon TL hibe, Tokat’ta ise 227 Projeye 48,1 milyon TL hibe sağlanmış ve illere ciddi oranda yatırım çekilmiştir. Bunlara ek olarak ulusal fonlar ve AB fonları aracılığıyla destek sağlanmış, yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür. Bölgemize yönelik kalkınma hedeflerimiz için paydaşlarımız iş birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu amaçla sahadaki çalışmalarımıza da ağırlık vererek devam edeceğiz.”

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