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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Belediyesi öykü yarışması başvuruları başladı

İHA

Çarşamba Belediyesi öykü yarışması başvuruları başladı

Çarşamba Belediyesi tarafından “Gelenekte Öykü Gelecekte Öykü” sloganı ile kendisini geliştirmek adına fırsat arayan yazarları desteklemek için düzenlenen ‘Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması’ başvuruları başladı.
Çarşamba Belediyesi tarafından kalemine güvenen, Türkçeyi etkin kullanan ve kendisini geliştirmek için fırsat arayan yazarları desteklemek için ulusal çapta düzenlenen öykü yarışmasının başvuruları 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde başladı. 16 yaş ve üzeri bütün vatandaşların katılımına açık olan yarışmada son başvuru tarihi 15 Mart 2021 olarak belirlendi. Yarışma başvuruları Çarşamba Belediyesi’nin "www.carsamba.bel.tr" sitesinden alınacak.
Serbest konulu öykülerin yarışacağı Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması’nda birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ödülü verilirken Ali Fuat Başgil Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere birer adet gram altın dereceye giren yarışmacılar ile buluşacak. Yarışma sonucunda seçici kurul tarafından belirlenen ve yarışmada dereceye giren en iyi öyküler Çarşamba Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak öykü sahiplerine hediye edilecek. Yarışmanın Seçici Kurulu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran, EğitimciYazar Baha Rahmi Özen, EğitimciYazar Ömer Vural ve EğitimciYazar Zeki Ordu’dan oluşacak.
Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışmasına dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yarışma hakkında şunları söyledi:
“Öykü geleneğimizi sürdürmek, ülkemizin dört bir tarafında bu yolda adım atmak için küçük bir kıvılcım bekleyen herkesi desteklemek için öykü yarışmamızı başlattık. 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde başvuruları başlayan yarışmamız ile edebiyatımıza yeni isimler kazandırmak, yeni kalemleri desteklemek istiyoruz. Çarşamba Belediyesi olarak diğer birçok alanda yaptığımız gibi kültürsanat alanında da faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Seçici kurul üyelerimiz tarafından değerlendirilerek uygun görülen eserler de belediyemiz tarafından hazırlanacak olan kitapta toplanacak ve öykü sahiplerine hediye edilecektir. Yarışmamıza katılmak isteyen öykü yazarlarımız belediyemiz web sitesine girerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Gelenekte öykü gelecekte öykü diyerek hem öykü anlatma hem de öykü yazma geleneğimize katkı sunmak istiyoruz.”

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