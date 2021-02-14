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Kaybolan atını sırıl sıklam buldu, montunu çıkarıp kuruladı

DHA

Kaybolan atını sırıl sıklam buldu, montunu çıkarıp kuruladı


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'un en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde başı boş halde dolaşan at belediye ekiplerince yakalandı. Üşüyen ve korkan at, sahibi Babi Yarar'a teslim edildi. Atını sırıl sıklam halde görünce üzülen Yarar, üzerinden montunu çıkararak kuruladı.İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde sahipsiz ve başıboş halde koşuşturan atı gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Caddeye gelen belediye ekipleri korkan atı güçlükle yakaladı. Atı yakalayan belediye personeli Nuri Kol, "Büyük bir ihtimal ipini kırmış bir at. Birinin ekmek teknesi neticede. Biz de yakaladık ama hayvan üşümüş. Bir an önce sahibini bularak teslim etmek istiyoruz" dedi.MONTUNU ÇIKARIP ATINI KURULADIBir süre sonra tespit edilen atın sahibi Babi Yarar, belediyenin zabıta ekipleri tarafından evinden alınarak atın yanına getirildi. Yarar, isminin 'Murat' olduğu öğrenilen atını ıslanmış halde görünce üzerinden montunu çıkararak kurulamaya başladı. Yarar, "Murat 5-6 senedir bizimle beraber, biz onun tırnağına zarar gelmesin diye yıllardır uğraşıyoruz. Sabah saat 8'den beri onu arıyoruz. Çok şükür buldu belediye görevlileri. Eve götürüp battaniyelemem lazım. Atın kilidini kırıp bırakmışlar. Yazık günah. Bu hayvan nasıl saatlerdir soğukta kalmışsa, ona bunu yapanlar da böyle soğukta kalsın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-02-14 16:02:09

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