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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpiyat ve paralimpik kotası kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı

İHA

Olimpiyat ve paralimpik kotası kazanan sporcular çiçeklerle karşılandı

Dubai'de düzenlenen Dubai 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'te yarışarak 1 olimpiyat kotası, 2 paralimpik oyunları a barajı geçme başarısı elde ederek Samsun'a dönen özel sporcular, havalimanında çiçeklerle karşılandı.
Dubai 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'te yarışarak 1 olimpiyat kotası, 2 paralimpik oyunları A barajı geçme başarısı elde ederek Samsun'a dönen özel sporcular ve antrenörü, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu SamsunÇarşamba Havalimanı'nda çiçekler ile karşıladı. Antrenör Aytunç Göz'e çiçeğini AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan adına Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan takdim etti.
Elde edilen başarı hakkında açıklamalarda bulunan antrenör Atunç Göz, “Güzel bir süreç yaşadık. Bu süreçte Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu bize kamp imkanı sağladı ve tesisleri açtı. Bunun neticesinde çocuklar Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ilk kota mücadelesinde Samsun’da bir ilki gerçekleştirdiler ve 3’ü birden olimpiyat ve paralimpik oyunları A barajını geçti. Bu bizim için bir ilk oldu. Çok memnunuz. Bu başarıda devlet büyüklerimiz, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan çocuklarımızla sürekli görüşerek, destek oldular. Bizleri de burada çiçeklerle karşıladılar. Bu başarıların farkındalık oluşturup, kapı arkasındaki diğer çocuklara örnek olmasını, olimpiyat ve paralimpik oyunlar gibi dünyanın en büyük organizasyonuna giden yolda bize destek oldukları için herkese çok teşekkür ederiz” dedi.
Samsun’da gurur günü yaşadıklarını dile getiren Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “3 tane kotayı geçen sporcumuz var. Samsun için inanılmaz bir onur ve gurur günü. Bu başarı çok hoşumuza gitti. Kızlarımız bize ve hem Samsun’umuza hem de ülkemize çok güzel gurur yaşattı" diye konuştu.
Karşılamada konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise şunları söyledi:
“Samsun ve ülkemiz adına çok gurur verici bir gün yaşıyoruz. Öğrencilerimizin Samsun’a çok büyük bir armağanıdır bu başarı. Başarıların devamının geleceğine yürekten inanıyorum. Sporculardan Çarşambalı olan Esra ile de sürekli irtibat halindeydik. Bunun dolayısıyla arkadaşları ile de tanışıyoruz. Bu vesile ile hocamıza, kızlarımızın ailelerine ve imkan sağlayan devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah daha büyük başarıların altına imza atacaklar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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