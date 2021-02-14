Sevgililer Günü'nde eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü (3)

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TUTUKLANDI

Samsun'da tartıştığı iki çocuk annesi eşi Mihrican Ekmenci'yi (46) boğazını keserek öldüren Oğuz Ekmenci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-02-14 20:46:03



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