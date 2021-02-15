1 çocuk annesi tercümanlığı bırakıp, ahşap ustası oldu



Hakan AKGÜNTayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da uluslararası bir firmada tercüman olarak çalışan 1 çocuk annesi Derya Ayyıldız (47), merak saldığı ahşap ustalığını öğrendi, merdiven imalathanesi açtı. Özel tasarımlarla merdiven imal eden Ayyıldız, "Kadınlar yapı olarak çok güçlü karakterlere sahipler, bunu dışa vurmak gerekiyor" dedi.

Almanya'da dünyaya gelen ve 12 yıl boyunca uluslararası bir firmada tercümanlık yapan Derya Ayyıldız, evlendikten sonra Samsun´a yerleşti. Ahşap ustalığına merak salan ve işi öğrenen Ayyıldız, merdiven imalathanesi açtı. Ustalarıyla ahşap merdiven imal eden Ayyıldız tasarımları ile dikkat çekiyor. 3 yıldır ahşap ustalığı yapan Derya Ayyıldız, işlerini her geçen gün büyütüyor.

'KİŞİNİN SADECE İSTEMESİ LAZIM'

Ağaca dokunmak ve onu hissetmenin bambaşka bir keyfi olduğunu belirten Ayyıldız, "Bir yıl kadar diğer çalışanları izleme dönemim oldu. Ardından işin püf noktalarını kavrayarak çalışmaya başladım. Başaracağımı en başından biliyordum, çünkü yapı olarak böyle bir karaktere sahibim. Öğrendiğim bilgilerle bu alanda aktif olarak çalışmaya başladım. 3 senedir de bu işi aktif olarak icra ediyorum. Bir kadın isteyerek nasıl avukat, doktor olabiliyorsa bir marangozda olabilir. Kişinin sadece bunu istemesi lazım. Yapmak istediğiniz şey her neyse onu yapabilirsiniz. O güç kadınlarda gerçekten var. Ben bunu başardım ve işimde daha ileriye gidip, çok güzel şeyler başarmak istiyorum" dedi.

'EGO'MU KAPININ DIŞINDA BIRAKTIM'

Mesleğinin zaman zaman çok riskli olduğunu söyleyen Ayyıldız, "Kadınlar yapı olarak çok güçlü karakterlere sahipler. Sadece bunu dışa vurmak gerekiyor. Bizim işimizde makinelerin başında çalışmak gerçekten tehlike arz ediyor. Kuralları bildiğiniz zaman kendinizi koruyabilirsiniz ama ufacık yanlış bir hareketinizde kendinizi incitebiliyorsunuz. İşe gelirken egomu kapının dışında bırakıyorum. Ben burada işveren kişiyim ama aynı zamanda çalışanım. Burada yeri geliyor patron oluyorsunuz, yeri geliyor elinize süpürgeyi alıyorsunuz. Ne zaman egonuzu giyerek adım atarsanız o zaman kaybetmeye mahkum olursunuz. Kısacası ben başarımı egomu kapıda bırakarak elde ettim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARAHakan AKGÜN

2021-02-15 08:29:25



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