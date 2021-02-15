İstediği ayakkabıyı internette bulamayınca kendi ayakkabısını yapmaya başladı, şimdi ise Türkiye'ye satıyor

Samsun'da resim bölümü öğrencisi Veysel Temiz internette istediği modelde ayakkabı bulamayınca kendi ayakkabısını üretmeye karar verdi. İnternetten ayakkabı yapımı ile ilgili videolar izleyerek ayakkabı yapmayı öğrenen Temiz, Türkiye'nin farklı şehirlerinden sipariş alıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Veysel Temiz evini atölyeye çevirerek gerçek deri ve kösele tabandan klasik ayakkabı üretiyor. 3 yıl önce internet istediği modellerde ayakkabı bulamayan ve bunun üzerine ayakkabı üretmek ile ilgili araştırmalar yapan Temiz, herkes tarafından beğeni ile karşılanan ayakkabılar yaparak Türkiye'nin farklı şehirlerine satıyor.



"Uzun vadede kendi ismim altında klasik ayakkabı serilerini üretmeyi planlıyorum"

Ayakkabı tutkusunun yaklaşık 3 sene önce nüksetmeye başladığını ifade eden Veysel Temiz, "Kendime kendime istediğim modelleri internette bulamayınca izleye izleye nasıl yapıldığını öğrendim. Bu sayede kendi tasarladığım modelleri yapmaya başladım. 2 yıldır giyiyorum. Gayet güzel ve eğlenceli bir durum. Bir yıldır sosyal medyadan arkadaşlar tasarımlarımı çok beğeniyorlar. Sipariş üzerine kişiye özel ayakkabılar yapıyorum. Önce kişinin ayak ölçülerini alıyorum. Ondan sonra nasıl bir model istediğini tartışıyoruz. Onayladıktan sonra tasarıma başlıyorum. Kalıbını üretiyorum. Akabinde ayağı uygunsa asıl kalıbı üretiyorum. Ürettikten sonra gerçek deriden gerçek kösele tabanda ayakkabıyı üretiyoruz. Ayakkabıları müşterilerime bizzat ben giderek teslim ediyorum. Bütün ayakkabı komple organik malzemelerden oluştuğu için maliyeti biraz pahalıdır. Tasarlayacağım kişi bende ilk kez ayakkabı alıyorsa kalıbı ile beraber bir ay sürede tamamlıyorum. Kalıbını üretmek en zor kısmıdır. 3 hafta kadar süremi alıyor. Benim işim ressamlık asıl işimi buradan kazanmak istiyorum ama bu hobi gerçekten benim için çok ciddileşmeye başladı. Bu işi kesinlikle büyütmek ve kendi markamı oluşturmak istiyorum. Uzun vadede kendi ismim altında klasik ayakkabı serilerini üretmeyi planlıyorum" dedi.

Sattığı ayakkabılarının fiyatı ise 900 ile 1000 TL arasında değişiyor.

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