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Başkan Deveci: “Gençlik ve Bilim Merkezi 2021’de bitecek”

İHA

Başkan Deveci: “Gençlik ve Bilim Merkezi 2021’de bitecek”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, inşaatına başlanan Atakum Gençlik ve Bilim Merkezi’nin 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını açıkladı.
Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, 2017 yılında pazar yeri ve katlı otopark yapımı amacıyla inşaatına başlanan ancak tamamlanmayan yapıyı Atakum Gençlik ve Bilim Merkezi olarak yeniden projelendirerek inşaat çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Mahallesi 38. Sokak'ta merkezi bir noktada bulunan Atakum Gençlik ve Bilim Merkezi inşaatı çalışmalarını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci merkezde Atakum’da öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kütüphane, etüt merkezi ve ders çalışma alanların oluşturulacağı müjdesini verdi. Toplam inşaat alanının yaklaşık 5 bin metrekare olduğu projede, bodrum, zemin kat ve üç katlı kullanım alanı mevcut olacak. Merkez içerisinde kitap kafe, kütüphane, iki adet çok amaçlı toplantı ve konferans salonu, iki adet kafeterya, atölyeler, etüt merkezi, sınav dönemlerinde 24 saat açık kalacak ders çalışma alanları ile kadın el emeği ürünleri mağazası yer alacak. Pandemi önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda ekibin çalıştığı merkez inşaatının ise 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

“Bu binayı kazanmamız gerekiyordu”
İnşaat alanını ziyaret ederek projenin gidişatı ile ilgili bilgi alan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, inşaatın 2017 yılında önceki belediye başkanlığı döneminde yapımına başlandığını 2,4 milyon TL harcandıktan sonra yarım kaldığını belirterek, “Buranın değerlendirilmesi lazımdı. Yapıyı mühendislerimizle birlikte inceledik. Pazar yeri olarak çok kullanışlı değildi. Pazarcılar da istekli değildi ve ihtiyacı karşılamıyordu. Burada cuma pazar kuruluyor. Tümünü buraya taşımaya çalışsak bile bu yapı cuma pazarı esnafının ancak yüzde 15’ini karşılıyor. Burası çok katlı pazar ve etrafında çarşı cadde içerisinde düşünülmüş. Pek anlamlı bir şey değil ve pazarcılar da istemiyor. Otopark olarak sürekli kullanılması için de birimler buranın kullanışlı olmadığını, tavanların ve merdivenlerin otopark olarak kullanılabilmesi için hem imara hem de teknik donanıma uygun yapılmamış olduğunu söylediler. Bu binayı kazanmamız gerekiyordu. Burası şehrin çok merkezi bir yeri. Yukarıda Lozan Parkı, burada da Banda Aceh Parkı var. Önü hemen denize açılan, merkezi güzel bir nokta” diye konuştu.
Atakum’daki öğrencilerin böyle bir alana ihtiyaç duyduğunu kaydeden Başkan Deveci, “İçinde 2025 bin kitabın olacağı bir kütüphanede Tıp Fakültesi ve Fen Bilimleri Fakülteleri’nden öğrencilerin piyasada bulamadıkları ve çok pahalı olan ders kitapları da yer alacak. Aynı zamanda içinde bulunan kafelerde buluşabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve birbiriyle görüşebilecekleri hem de ders çalışabilecekleri, internet altyapısının güçlü olduğu, 100150 kişilik toplantı ve sohbet salonlarının da bulunacağı çok amaçlı bir salon düşünüyoruz. Yani buraya üniversite gençliğini çekmeyi planlıyoruz. Üniversite gençliğinin birbiriyle irtibatını burada kurmasını planlıyoruz. Öğrencilerimizin bu kentte arayıp bulamadığı imkanları ve ihtiyaçlarına cevap verecek kütüphane, ders çalışma alanları gibi çok amaçlı bir yapı düşüncemiz var. Aynı zamanda örneğin gelir düzeyi düşük, çalışarak ekmeğini kazanmak isteyen matematik bölümü son sınıf bir öğrencinin öğrencilerine ders verebileceği alanlar da oluşturacağız” şeklinde konuştu.
Meslek edindirme kurslarını çok önemsediklerini ve Atakum Gençlik ve Bilim Merkezi içerisinde meslek edindirme kurslarının da yer alacağını belirten Başkan Deveci, “Yaklaşık 40’a yakın çalışma atölyeleri ve sınıfları oluşturuyoruz. Meslek edindirme kurslarımıza 30 yaşın altında yaklaşık 4 binden fazla başvuru oldu. 30 yaşın altındaki gençlere hem mesleki eğitim vereceğiz hem de üniversitelerimiz, Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR ve Halk Eğitim gibi paydaşlarımızla burada mesleki eğitim kurslarında eğitimini tamamlamış gençlerimizi istihdama yönelik işbirliği sergileyeceğiz. İçerisinde resim atölyeleri, galeriler ve kafe işletmeleri barındıran kültürel çalışmalara ev sahipliği yapacak bir Gençlik ve Bilim Merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Buraya tarihimizin en güçlü isimlerinden, eğitimde en çok emeği olan, cumhuriyetimizin en öncü isimlerinden birinin adını vereceğiz. Onu da en son inşaat bittiğinde Samsunlulara açıklayacağız. Temmuz, ağustos ayları gibi, yazın ikinci yarısında çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. O dönemde pandemi sürecinin azalmasını ve sonrasında üniversite öğrencilerinin de kentimize gelmeye başlaması yönünde beklentimiz var. Biz de öğrencilerimiz kentimize geldiklerinde onlara donanımlı, modern ve çağdaş bir hizmet alanı sunmuş oluruz” ifadelerini kullandı.
Atakum’da tamamlanamamış başka projeler de olduğunu belirten Başkan Deveci, sözlerini şöyle tamamladı:
“Sadece burası değil, önceki dönem Belediye Başkanı Metin Burma zamanında yarım bırakılan bir toplantı salonu var. Yaklaşık 600 kişilik birçok amaçlı salon. Onu da projelendirdik. Hibe kredi konusunda başvurumuzu yaptık. O yapının yüzde 54’ü tamamlanmış olduğu için Kültür Bakanlığı’nın verdiği hibe krediden faydalanabiliyor durumdayız. Büyük ihtimalle 12 ay içerisinde oranın da inşaatına başlayacağız. Ben bu dönem önceki belediye başkanları tarafından yarım bırakılmış inşaatların hepsini tamamlayacağım. Çünkü buralara ciddi paralar harcanmış. Bu rakam yaklaşık 20 milyon TL ve milli servet. 1520 milyon da biz harcayarak bu yarım kalmış tesisleri halkın kullanımına sunacağız. Onun ötesini de biliyorsunuz. Bu dönem özel bir dönem. Pandemi dönemi ve işsizlik had safhada. Dün işi gücü olan, sosyal bir yaşantısı yerinde olan insanlar bugün akşam yemeği sıkıntısı çekiyorlar. Çocuklarına harçlık verme zorluğu içerisindeler. Biz belediyeyiz yok sayamayız, görmezden gelemeyiz. Bütçemizin önemli bir bölümünü onlara ayırmaya çalışıyoruz. Daha evvel de söylediğim gibi elimizi herkesin omzunda tutmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyeciliği, en güçlü anlamıyla bu kentte ve Karadeniz’de örnek, dayanışma kültürünü ayakta tutan bir modelle uygulamaya çalışıyoruz.”

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