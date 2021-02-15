FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan S.H. cezasının kesinleşmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgüte ait kargo şirketi çalışanı olduğu öğrenilen S.H. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.H. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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