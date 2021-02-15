Çarşamba'da kar yağışı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinin kırsal mahalleleri bu sabah başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Balkanlardan gelen soğuk hava, Samsun'u da etkisi altına aldı. İki gündür etkili olan yağmur, bu sabah saatlerinden itibaren kara dönüştü. Çarşamba ilçesinin kırsal mahalleleri de kar yağışından nasibini aldı. Kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, kuraklık riski nedeniyle vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı.

Kar yağışının hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

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