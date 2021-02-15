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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’te karla mücadele

İHA

Canik’te karla mücadele

Canik Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yaşam koşullarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Günler öncesinden meteorolojinin uyarılarıyla hazır kıta bekleyen Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Canik ilçesinin 52 mahallesini kapsayacak şekilde koordineli olarak karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların özellikle ulaşım sorunu yaşamadan yaşam koşullarının normal bir şekilde seyrini sağlamak için, ana arterleri ve ara yolları kar küreme araçlarıyla kardan temizliyor. Temizlenen yollar buzlanma ihtimaline karşı tuzlanıyor. Ayrıca özellikle kırsal mahallelerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar Canik Arama Kurtarma Aracı ile kurtarılıyor.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı havaların soğumasıyla birlikte yağan kar yağışı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Günlerdir özlemle beklediğimiz kar yağışı nihayet geldi. Yağışların az olduğu bir kış mevsimi yaşıyoruz. Yağışların azlığı ülkemiz genelinde özellikle barajlarımızdaki su seviyesinin düşmesine neden oldu. Bu nedenle kar yağışını özlemle bekler olduk. Özlemini duyduğumuz kar yağışı az da olsa etkisini sürdürüyor. Çok şükür ilçemiz genelinde kar yağışıyla birlikte ilçe insanlarımızın yaşam koşullarını zorlayacak bir sıkıntımız olmadı. Zaten günler öncesinden meteorolojinin uyarılarıyla birlikte ekiplerimiz gerekli önlemlerini aldılar. Kar yağışının etkili olduğu özellikle ana arterlerimiz kar küreme araçlarımızla temizleniyor ve ardından buzlanmaya karşı tuzlanarak ulaşım normal bir şekilde seyrini sürdürüyor. Sokak hayvanlarımızı da unutmuyoruz tabi ki. ‘Dert etmeyin biz varız’ diyerek soğuktan etkilenen tüm canlıların yanında oluyoruz. Bu soğuk kış gününde alanda çalışma yürüten çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Kar yağışından veya başka bir sebepten dolayı zorluk yaşayan insanlarımız olursa günün her saati belediyemizin 444 55 90 numaralı telefonundan ve 0505 160 55 90 numaralı whatsapp hattımızdan bizlere ulaşabilirler. İlçemiz genelinde hiçbir insanımızın zorda kalmasına gönlümüz razı gelmez. İnsanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı şekilde devam edecek” diye konuştu.

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