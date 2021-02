"Çocukluk Çağı Kanseri Günü" etkinliği

– Samsun’da 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanseri Günü’ne dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Liv Hospital Samsun, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanseri Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla çocuk çağı kanserlerine dikkat çekerek Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) başlattığı "Sarıyı Fark Et" projesine destek verdi. Hastanede 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü’nde sarı kurdele takarak “Fark et, fark ettir” mesajı ile farkındalık oluşturuldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Akgün, şunları söyledi:

“Türkiye’de yaklaşık 3 bin 500 çocuk ve genç ilk teşhisini alarak bu hastalığa karşı mücadeleye başlıyor. Yaşadığımız koşullarda hem çocukta hem erişkinde kanser riski çok artmıştır. Çevresel kirlenme, sağlıksız beslenme, nükleer atıklar, radyasyon, kirli hava ve elektronik kirlilikler kanser riskini artıran koşullardan bazılarıdır. Geçtiğimiz yıllarda çocukluk çağı kanserlerinde görülen vakaların yüzde 20’si iyileşirken, günümüzde yüzde 80’inden fazlası iyileşiyor. Bu bizim için sevindirici bir gelişme. Her kanser türünde belirtiler farklı oluyor. Kanser hastalığı iyileşmeyen enfeksiyonlar, solukluk, karaciğerdalak büyüklüğü, lenf bezi şişmeleriyle kendini belli ediyor. Belirtiler kanser türüne göre değişiklik gösteriyor. Kanserde en önemli nokta her zaman için mutlaka erken teşhistir. Bu nedenle aileler en ufak bir belirti bile görüyorsa ihmal etmeden doktora başvurmalı, aylık doktor kontrolleri asla ihmal edilmemeli. Gerekli tahlil ve tetkikler düzenli şekilde yapılmalı. Ebeveynlerimize bir mesaj vermek istiyorum Çocukluk Çağı Kanserlerini fark edin ve fark ettirin.”

