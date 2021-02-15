Soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlara kulübe bıraktılar

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden sokak hayvanları için kulübe dağıtımına çıktı.

Soğuk hava ve kar yağışlarının başlaması ile daha fazla sokak hayvanının yuva sahibi olmasını amaçlayan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden sokak hayvanları için kulübe dağıtıma çıktı. Dernek üyeleri Tarihi Atayolu'nun 38 kilometrelik kısmında 32 ayrı noktaya sokak hayvanları için kulübe yerleştirdi.

Dernek adına kısa bir açıklama yapan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı Tanju Subaşı, şunları söyledi:

“Havalar hızla soğumaya başladı, bu hafta bölgemizde yoğun kar yağışı bekleniyor. Dernek olarak Yılanlı Dere Mevkiinde oluşturduğumuz Boncuk Kasabası'nın ardından orman çocukları için de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Palet, kereste ve membran kullanarak bugüne kadar 152 kulübe inşa ettik. Bugün de Milli Mücadele ateşinin yakıldığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde takip ettiği Atayolu (Kurtuluş Yolu) üzerinde 32 farklı noktaya kulübe yerleştirdik. Dileğimiz sokak hayvanları için tüm kamu ve sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek daha fazla cana ulaşması. Ayrıca bugün bize araç desteğinde bulunan İlkadım Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

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