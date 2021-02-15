Samsun'da 24 yaşındaki mahkum cezaevinde kendini astı

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Samsun'da 24 yaşındaki bir hükümlü, cezaevinde kendini iple asarak intihar etti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hükümlü Mustafa Bozkurt (24), girdiği bunalım sonucu kaldığı koğuşta iple kendini astı. Mustafa Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Bozkurt'un cesedi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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