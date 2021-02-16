Samsun kara teslim Kar kimine çile kimine de eğlence oldu Samsun’dan kar manzaraları

Samsun'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu şehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı kimine çile kimine ise eğlence oldu.

Samsun’da termometreler bu sabah sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi. Hem soğuk hem de yoğun kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Beyaza bürünen Samsun’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının Akdeniz’den gelen nemli havayla birleşmesinin ardından Samsun’da yoğun kar yağışı kendini gösterdi. Şehrin sahil bölgelerinde 7 cm, üst kesimlerinde ise 20 cm’ye ulaşan kar kalınlığı, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışına yakalanan vatandaşlar işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yönelince tramvaylarda yoğunluk yaşandı. Yeterince önlem almadan trafiğe çıkan bazı vatandaşlar yolda kaldı. Yaya olarak işe giden vatandaşlar ise kardan dolayı zaman zaman düşme tehlikesi geçirdi.

Bu yıl Samsun’a ilk defa bu yoğunlukta bir kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, “Son yıllarda hiç bu kadar yoğun kar yağışı olmamıştı. Bir kuraklık söz konusuydu. Barajlarda da sular azalmıştı. Umarım bu kar doğa için faydalı olur. Samsun’da kar çok etkili oldu. Bazı yayalar ve araçlar karlı zeminde hareket etmekte zorlandı. Kar en çok çocuklara yaradı. Televizyonda izleyip, burada ne zaman yağacağını soruyorlardı. Sonunda Samsun’a da kar geldi” dedi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları ise şu açıklamada bulundu:

“Kıyılarda sıcaklık 1 derecenin altında. İç kesimlerde hava sıcaklığı eksilerde seyrediyor. Kar yağışının bugün ve Çarşamba devam etmesini bekliyoruz. Perşembe günü sadece kıyılarda etkisiz bir yağış bekliyoruz. Cuma günü de kar bekliyoruz. Cumartesi gününden itibaren kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Cumartesi günü sıcaklıklar 6 dereceye kadar yükselecek. An itibarıyla Atakum’da kar kalınlığı 7 cm, Çarşamba Eğridere Mahallesi’nde 50 cm, Kavak Doruk mevkisi 40 cm, Ladik Kayak Merkezi’nde 33 cm ve İlkadım ilçesinde de 6 cm kar kalınlığı var. Kurak geçen birkaç aydan sonra çok güzel yağışlar aldık. Atakum’da metre kareye 36 kilo, İlkadım’da 35 kilo ve Çakmak Barajı’nın olduğu mevkiye de metre kareye 26 kilo yağış düştü.”

Samsun’da kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

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