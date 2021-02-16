Samsunspor, Ertuğrul ile 'Sağlam' ilerliyor Ertuğrul Sağlam Samsunspor'un başında çıktığı 36 lig maçında 26 galibiyet aldı

Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un başında 2 sezonda çıktığı 36 lig maçında 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, doğum günü olan 19 Kasım 2019’da Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ertuğrul Sağlam, Samsunspor’a TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele ederken, 14. haftada Teknik Direktör İrfan Buz’un yerine göreve geldi. Sağlam o sezon önceki adıyla TFF 2. Lig’de Samsunspor ile çıktığı 15 lig maçının 14’ü kazanarak, sezonun şampiyonlukla geçilmesinde büyük katkı sağladı. Sağlam ligdeki 15 maçta 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ertuğrul Sağlam, takımının başında çıktığı 15 maçta maç başına 2,80 puan ortalaması tutturdu.

20202021 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele eden Samsunspor’un başında görevine devam eden Ertuğrul Sağlam, bu sezon ligde çıktığı 21 maçta ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2,05 puan ortalaması tutturdu.

2. kez Samsunspor’un başarısı için çalışan başarılı teknik adam, 2. döneminde Samsunspor’un başında toplamda 36 maça çıktı. 36 maçta 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Lig performansı oldukça iyi olan Ertuğrul Sağlam, kupa maçlarında ise aynı başarıyı yakalayamadı. Ertuğrul Sağlam Samsunspor’un başında sahaya çıktığı 3 Türkiye Kupası maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Samsunspor, 21 haftası tamamlanan TFF 1. Lig’de lider Giresunspor’un 4 puan arkasında 43 puanla 2. sırada yer alıyor. Sağlam, takımının başındaki 37. lig maçında şampiyonluk adaylarından İstanbulspor deplasmanında çıkacak.

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