Görme Engelli Judo Milli Takımı Samsun’da kampa girdi

2021 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılacak olan Görme Engelliler Judo Milli Takımı Samsun’da çalışmalarına başladı.

Tokyo Paralimpik Oyunları'na Katılacak olan Görme Engelliler Judo Milli Takımı, Samsun’da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Ümit Erkek Milli takımı ve TOHM sporcuları ile beraber çalışmalarına başladı. Görme Engelliler Judo Milli Takımı Baş Antrenörü Erdal Doğan, 10 Mart’a kadar yapılacak kampta sporcuların dayanıklılık ve kondisyonlarını istenilen seviyeye getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Doğan, “Çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Judo sporunda ülkemizin lokomotifi olan bir ekiple çalışmanın memnuniyeti, ekip olarak hedeflerimize giderken bizleri daha da motive etmektedir. TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu’na ve teknik ekibine teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Antrenör Erdal Doğan, sporcular Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, Onur Taştan, Mehmet Serçeli ve Oğuzhan Ayık’tan oluşan Görme Engelliler Judo Milli Takımı’na Samsun Gençlik spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, olimpiyat yolunda başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.