Bahçeli'nin Kandil çağrısına destek

Samsun'da MHP meclis üyesi Aykut Çepni, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli' çağrısına destek verdi.

MHP İlkadım Belediyesi Meclis üyesi Aykut Çepni, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı "Kandil'e bir şafak vakti Türk bayrağı dikilmeli, Mahmur yıkılmalıdır" sözlerine destek verdi.

MHP Meclis üyesi Çepni, terör örgütü PKK'nın artık defterinin dürülmesi gerektiğini bu nedenle MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yaptığı çağrının da son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e yönelik başlatacağı operasyonun arkasında olacaklarını belirten MHP İlkadım Belediyesi Meclis üyesi Aykut Çepni, "13 vatan evladımızın kalleşçe, alçakça şehit edilmesi karşısında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şehitlerimizin intikamını almalı sayın liderimiz Devlet Bahçeli'nin de yaptığı çağrı üzerine Kandil yerle bir edilerek alçak terör örgütünün artık defteri dürülmelidir. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin 'Sincar'ın kısa süre içerisinde yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur. Kandil'e bir şafak vakti Türk bayrağı dikilmeli, Mahmur yıkılmalıdır' sözlerini destekliyor ve Kandil'e Türk bayrağımızın dikilmesini ve en kısa sürede de dikileceğine inanıyoruz. Bu minvalde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü ve terör odaklarının kökünü kazınması amacı ile başlatacağı tüm operasyonları canı gönülden destekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.