Ritim bozuklukları kalp krizi ve ölüme neden olabilir

– Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan ritim bozukluklarının kalp krizi ve ölüme neden olabileceğini söyledi.

Ritim bozukluğu birçok insanda görülebilir. Uzmanlar, ritim bozukluklarının daha büyük bir hastalığın habercisi ya da tetikleyicisi olabileceğini belirtirken, Büyük Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, ritim bozukluğu ve tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şiddetli ritim bozukluklarının kalp krizi ve ölüme neden olabileceğini ifade eden Dr. Canan Uğur, “Ritim bozukluğu, aritmi olarak bilinen kalbin atımlarının düzensiz olmasıdır. Ritim bozukluğu yaşayan kişi zaman zaman bunu göğüs ve kalp bölgesinde çarpıntı, yavaş atım, bazen de ritmin düzenin bozulması olarak hisseder. Ritim bozukluğu kalbin çalışmasını etkileyecek kadar şiddetli yada az olması veya kalbin vücuda yeterince kan pompalamamasına sebep olur bu da yorgunluk, sersemlik hissi veya bayılmaya neden olabilir. Ritmin şiddetli olması kişi bunu ‘Kalbimde sanki kuş kanadı var’ ritminin yavaş olması ise ‘bayılacak gibiyim’ hissi olarak yaşar ve çevresine söyler” dedi.



Erken tanı ve tedavinin önemi

Arken tanı ve tedavinin önemine değinen Uzm. Dr. Uğur, “Çarpıntının hızına göre kalpte gerçekten bir hızlanma mı ya da yavaşlama mı bir düzensizlik mi var buna bakmak ve altta yatan sebepleri araştırmak gerekiyor. Bu araştırmaların sonucunda doğru tedavi uygulanması gerekmektedir. Ritim bozukluğu, doğuştan olabilir, damar tıkanıklığı, stres ya da kullanılan bazı ilaçlardan sebep olabilir. Bunun tanısı ise yapılan muayene de ortaya çıkmaktadır. EKG, EFOR testi ve holter cihazı uygulanan bazı yöntemlerdir. Kişinin şikayetine göre uygulamalar yapılmaktadır. Özellikle EFOR ve holter cihazı bize kişinin yaşadığı ritim bozukluğu hakkında detaylı bilgileri vermektedir” diye konuştu.

Hastalığın riskleri hakkında da bilgi veren Uğur, şunları söyledi:

“Kişinin damar tıkanıklığından ötürü bir düzensizlik varsa anjiyo yapılabiliyor. Bunun dışında stres, farklı ilaçlar kullanımına yönelik ritim bozukluğu ile bunlara yönelikte tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Bazı ritim bozuklukları ise kalbin içerisinde kanın daha hareketsiz kalmasına bu da pıhtılaşmasına neden olabilir. Bu pıhtıların kan akımı ile beyne gitmesi felç dediğimiz inme ile sonuçlanabilir. Ritim bozuklukları kalp krizinden sonra, inmeye neden olabilir hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Kişinin mutlaka bu durumu ciddiye alması ve mutlaka bir uzman doktora başvurması hayati önem taşımaktadır.”

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