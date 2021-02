Tekkeköy’de topyekun kar mücadelesi

Tekkeköy Belediyesi ekipleri kar yağışı nedeniyle oluşabilecek tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi için tam kadro sahadaki yerini aldı.

Tekkeköy Belediyesi karla mücadele ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar ile yoğun kar yağışının ardından ilçenin tüm mahallelerindeki yollar ulaşıma açıldı. Ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da sürdüren ekipler kaldırımlardaki karları da temizliyor.



“Deneyimli ekipler anında çözüm üretiyor”

Kar yağışının başladığı andan itibaren ekiplerin aralıksız karla mücadele çalışması yürüttüğünü ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Karla mücadele ekiplerimiz çok başarılı bir çalışma yürütüyor. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda teyakkuzda bekleyen ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu andan itibaren gecegündüz demeden ilçenin dört bir yanında tüm mahallerimizde yoğun tempo ile mücadele ettiler. Yoğun kar yağışı ile yarışan ekiplerimiz hummalı çalışmaları neticesinde tüm yollarımızda olumsuzlukların oluşmasının önüne geçti. Ayrıca yollar da buzlanmaya karşı tuzlama yapıldı” dedi.



“Kaldırımlardaki karlar temizlenerek buzlanmaya karşı tuzlama yapıldı”

Fen işleri, Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine ait tüm personelin karla mücadele çalışmalarında aktif görev aldığını belirten Başkan Togar, “İş makinelerimizin yolları ulaşıma açmasının ardından tuzlama aracı ve personelimiz buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Kaldırımlardaki kar ve buzlarda ekiplerimiz tarafından temizlendi. Kar ve buzlanmaya karşı mücadele konusunda gece gündüz demeden tüm personelimiz ve araçlarımızı seferber ederek üzerimize düşeni en iyi şekilde yaptık” diye konuştu.



“Yabani hayvanlar ve sokak hayvanları unutulmadı”

Yoğun kar yağışından etkilenen hayvanları unutmadıklarına değinen Başkan Togar, “Dağlara buğdaylar serpin. 'Müslüman ülkede kuşlar aç' demesinler.' Hz Ömer (r.a.) bu emri kendimize vazife edinerek kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının ve kuşların beslenmesinin yanında sokak hayvanlarının beslenmesi için kendi tesislerimizde kendi ekiplerimiz tarafından yapılan ve ilçemizin merkezinden kırsalına kadar her yere konuşlandırdığımız beslenme noktalarına yemleri ve mamaları koyduk” şeklinde konuştu.



“Sosyal yardım ekipleri sahada”

Sosyal yardım çalışmalarının her türlü hava şartına rağmen aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Togar, “Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçemizin dört bir yanında yemek yapamayacak durumdaki yaşlılarımız, ihtiyaç sahipleri ve korona virüsü nedeniyle evde karantinada olan vatandaşlarımıza her türlü hava şartına rağmen sıcak yemeklerini ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca diğer sosyal yardım konularında da ekiplerimiz ihtiyaç sahiplerinin taleplerine anında cevap verdiler” ifadelerini kullandı.

