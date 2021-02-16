Gülay: "Aşı nedeniyle rahatsızlık veya problem yaşayan olmadı”

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Kovid19 aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, “Şu ana kadar uygulanan aşı sürecinde gözlemlediğimiz şu: Aşı nedeniyle rahatsızlık veya problem yaşayan bariz şikâyeti olan olmadı” dedi

Aşı takvimine uygun bir şekilde uygulanan Kovid19 aşılaması ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Çarşamba ilçesinde de devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, aşı sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak, ilçe bazında ve genel manada bakıldığında bariz bir şikâyetlerin olmadığını vurguladı. Müdür Gülay, "En fazla görülen şikâyetler; aşı yapılan bölgede hafif kızarıklık, çok hafif ağrı oluyor. O da birkaç gün sürüyor. Hafif baş ağrısı, vücut ve kaslarda birkaç günlük süren hafif kas ağrısı oluştu. Bunlar şikâyet olarak değerlendirilmemesi lazım. Aşıya karşı vücudun oluşturduğu bizde ki belirtileri bunlar oldu" diye konuştu

Kovid19 aşılamasında belli bir programa uyularak yapılmasının önemini vurgulayan Gülay, aşıdan sonra kanda antikor oluşmasını beklediklerini belirtti.

Ayrıca Gülay, mutasyonlu virüsler hakkında da konuşan Gülay, yeni mutasyonlarda aşıya ilişkin denemelerin devam etiğini, aşının etkili olduğuna dair bilgiler olduğunu, en azından ülkede yaygın olan mutasyonların ve şu an ki virüste kullanılan aşının istenilen sonuçları vereceğini de sözlerine ekledi.

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