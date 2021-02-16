Ertuğrul Sağlam, kar temizledi

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Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor´da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesinde sahadaki karların temizlenmesine yardım etti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor´un antrenmanlarını yaptığı Nuri Asan Tesisleri şehirdeki yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kırmızı-beyazlıların idman sahasındaki karı temizlemek için teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve teknik heyet de görevlilerle birlikte ellerine aldığı kar temizleme aletiyle sahanın antrenman yapmaya uygun hale gelmesi için çalıştı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-02-16 20:39:50



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