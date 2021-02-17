Samsun’da kapalı kırsal mahalleler ulaşıma açılıyor 101 mahalle daha ulaşıma açıldı, kapalı mahalle yolu sayısı 162’ye düştü

– Samsun’da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 263 kırsal mahalle yolundan 101’i ulaşıma açıldı, kapalı olan mahalle sayısı 162 oldu.

Samsun 2 gündür yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Yüksek kesimlerde 50 santimi aşan kar kalınlığı ulaşımı engelledi. İl genelinde toplam bin 249 mahalleden 263’ünün yolu dün itibariyle ulaşıma kapanmıştı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, karla kapanan yolları açmak için başlattığı karla mücadele çalışması neticesinde 101 mahallenin yolu ulaşıma açılarak, kapalı mahalle sayısı 162’ye indi.



162 kırsal mahallenin yolu kapalı

Samsun’da yolları kapalı mahallelerin ilçelere dağılımı şöyle:

Çarşamba: 143 mahalleden 7’si kapalı, Ayvacık: 43 mahalleden 7’si kapalı, Bafra: 139 mahalleden 20’si kapalı, Alaçam: 65 mahalleden 35’i kapalı, Yakakent: 17 mahalleden 7’si kapalı, Kavak: 91 mahalleden 3’ü kapalı, Havza: 98 mahalleden 25’i kapalı, Asarcık: 32 mahalleden 1’i kapalı, Ladik: 67 mahalleden 8’i kapalı, Vezirköprü: 161 mahalleden 20’si kapalı, İlkadım: 61 mahalleden 8’i kapalı, Atakum: 56 mahalleden 5’i kapalı, Canik: 53 mahalleden 11’i kapalı ve Tekkeköy: 62 mahalleden 5’i kapalı. Toplam bin 249 mahalleden 162’sinin yolu kapalı.

Terme, Salıpazarı ve 19 Mayıs ilçelerinde kapalı kırsal mahalle yolu bulunmazken, karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açma çalışması hız kesmeden devam ediyor.

Öte yandan Samsun’da bugün birçok okulda yüz yüze eğitime ara verilirken, engelli ve hamileler ise idari izinli sayıldı.

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