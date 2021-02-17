Büyükşehir'den kar mesaisi Büyükşehir Belediyesi, hasta vatandaşları sağlık merkezine ulaştırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den kar mesaisi Büyükşehir Belediyesi, hasta vatandaşları sağlık merkezine ulaştırıyor

İHA

Büyükşehir'den kar mesaisi Büyükşehir Belediyesi, hasta vatandaşları sağlık merkezine ulaştırıyor

Samsun’da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri gecegündüz sahada çalışıyor. Kapalı kırsal mahalle yolları tek tek açılıyor. Yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan ekipler, hastaneye gitmek zorunda olan hastaları da sağlık merkezlerine ulaştırdı.
Samsun’un tüm ilçelerinde etkili olan ve yer yer 80 santimi aşan kar kalınlığı ile etkin bir mücadele sergileyen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 7/24 sahada çalışıyor. Dün kapalı olan 263 mahalle yolu ulaşıma açılırken, gece etkili olan yağış nedeniyle 162 mahalle yolu tekrar kapandı. Gece yarısından itibaren sahada çalışmalarını sürdüren ekipler kapalı yolların büyük kısmını yeniden ulaşıma açtı. 178 araç ve 308 personelle vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için canla başla çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, yollara 800 ton solüsyon ve 600 ton tuz döktü. Hem şehir merkezlerinde hem de kırsal alanlarda yoğun bir çalışma yapan ekipler, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için temizleme ve tuzlama çalışmalarını da aralıksız yapıyor.
Yollarda mahsur kalan araçların, hastaneye gitmek zorunda olan hastaların yardımına da koşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alaçam ilçesi Vicikler Mahallesi’nde ulaşım sağlanamayan hastayı evinden alıp 112 ekiplerine teslim etti. Canik ilçesi Gölalan Mahallesi’nde kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan diyaliz hastası için yolu açan ekipler, vatandaşı sağlık merkezine ulaştırdı.
Fen İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) ekipleri ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm çalışma arkadaşlarına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. Vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ifade eden Başkan Demir, “İnsanımızın hayatının olumsuz etkilenmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayatın normal akışında seyretmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunun için personelimizle, araçlarımızla, ekipmanlarımızla 7/24 sahadayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da kapalı kırsal mahalleler ulaşıma açılıyor 101 mahalle daha ulaşıma açıldı, kapalı mahalle yolu sayısı 162’ye düştü
YEREL HABERLER Samsun’da kapalı kırsal mahalleler ulaşıma ...
Kar yağdı, balığa talep arttı
YEREL HABERLER Kar yağdı, balığa talep arttı
Tekkeköy'den kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Tekkeköy'den kartpostallık görüntüler
Kardan gelinlik ilgi odağı oldu Resim çektiren genç kızlar: "Bir gün biz de giyeriz"
YEREL HABERLER Kardan gelinlik ilgi odağı oldu Resim çektiren genç ...
19 Mayıs Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS ücretini ödeyecek
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin ...
İzinsiz yabani orkide toplayan 2 kişiye 160 bin TL ceza
YEREL HABERLER İzinsiz yabani orkide toplayan 2 kişiye 160 bin TL ...
Samsun’da aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti 88 bin 151 kişi 1. doz, 15 bin 764 kişiye 2. doz Kovid-19 aşısı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun’da aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti 88 bin ...
Kardan adama damat tıraşı
YEREL HABERLER Kardan adama damat tıraşı
Elektrik arıza ekiplerinin karla imtihanı Boylarını aşan karda arıza gidermek için çalışıyorlar
YEREL HABERLER Elektrik arıza ekiplerinin karla imtihanı Boylarını ...
'Covid-19 hastaları denizde boğuluyormuş hissi yaşıyor'
YEREL HABERLER 'Covid-19 hastaları denizde boğuluyormuş hissi ...
Köprüden Yeşilırmak'a atladı, ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Köprüden Yeşilırmak'a atladı, ekipler kurtardı
İlkadım'da yoğun kar mesaisi Yoğun karda can dostlar unutulmadı
YEREL HABERLER İlkadım'da yoğun kar mesaisi Yoğun karda can dostlar ...
Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan 2 ...
Ertuğrul Sağlam, kar temizledi
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam, kar temizledi
Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direği yıkıldı
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direği yıkıldı
Yakakent'te 112 ekipleri yolda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Yakakent'te 112 ekipleri yolda mahsur kaldı
Çarşamba Belediyesi'nde kar mesaisi
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi'nde kar mesaisi
Gülay: "Aşı nedeniyle rahatsızlık veya problem yaşayan olmadı”
YEREL HABERLER Gülay: "Aşı nedeniyle rahatsızlık veya problem ...
Tekkeköy’de topyekun kar mücadelesi
YEREL HABERLER Tekkeköy’de topyekun kar mücadelesi
Vali Dağlı: "Kızılırmak Deltası'nı korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevi"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Kızılırmak Deltası'nı korumak ve gelecek ...
Kar yağışına en çok onlar sevindi Çocuklar doyasıya kartopu oynadı
YEREL HABERLER Kar yağışına en çok onlar sevindi Çocuklar doyasıya ...
OMÜ'de kar kalınlığı 50 santimi geçti
YEREL HABERLER OMÜ'de kar kalınlığı 50 santimi geçti
Ritim bozuklukları kalp krizi ve ölüme neden olabilir
YEREL HABERLER Ritim bozuklukları kalp krizi ve ölüme neden olabilir
Atakum Belediyesi tüm ekipleriyle karla mücadelede Karda mahsur kalan otobüsü iş makinesi kurtardı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi tüm ekipleriyle karla ...