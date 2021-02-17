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Rektör Ünal: “Ziraat mühendisliğini daha cazip hâle getirmek elzem”

İHA

Rektör Ünal: “Ziraat mühendisliğini daha cazip hâle getirmek elzem”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Türkiye’nin tarımsal üretiminin yeterliliği adına ziraat mühendisliğini daha cazip hâle getirmek elzem” dedi.
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) Samsun Şube Başkanı ve aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Önder, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Ziyarette Şube Başkanı Önder, Birlik olarak yaptıkları çalışmalar ve ürettikleri projelere dair Rektör Ünal’a bilgiler aktardı. Tarımın ve tarımsal öğretimin önemine işaret eden Başkan Önder, nitelikli ve donanımlı ziraat mühendisleri yetiştirmenin, ülkenin geleceği adına kritik değerde olduğuna dikkat çekerek böylesine stratejik bir alanda çok önemli sorumluluklar üstlendiklerini dile getirdi.
Ziyaretleri ve bilgilendirmeleri için konuklarına teşekkür eden Rektör Ünal, “Tarımsal eğitimin de birçok disiplinde olduğu gibi teknolojik değişim ve gelişmelere ayak uydurması gerekiyor. Türkiye’nin tarımsal üretiminin yeterliliği adına ziraat mühendisliğini daha cazip hâle getirmek elzem” diye konuştu.
Ziyarete şube yönetim kurulu üyesi ve yine OMÜ Ziraat Fakültesi akademisyeni Prof. Dr. Uğur Şen de eşlik etti.

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