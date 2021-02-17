Soğuk havada göğüs ağrısına dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, kalp sağlığını olumsuz etkileyen soğuk havalarda özellikle göğüs ve sırt ağrılarına dikkat edilmesini, ağrının kaynağının tespit edilip tedaviye başlanması gerektiğini söyledi.

Yurdun dört bir yanında etkisini gösteren yoğun kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, soğuk havalarda özellikle 30 yaş ve üzeri kişilerde farklı sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden oluyor. Büyük Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Canan Uğur, soğuk havaların özellikle rüzgarında etkisiyle kalp sağlığını olumsuz etkilediğini, bu durumun kalp damarlarında büzüşmeye yol açtığını hatta, kalp krizlerini de üç kat daha fazla göründüğünü vurguladı.



Ani ölüm riski

Dr. Canan Uğur, "Kişinin yaşı, fiziki durumu yada altında yatan kronik hastalıkların durumuna göre soğuğa karşı verilen tepki göğüs ağrısı yada sırtta ağrı olarak etki verebilir. İnsan vücudu iç ısısı ortalama 3637 derecedir. Soğuk havalarda vücutta bir takım değişiklikler oluşmaktadır. Deri damarları ısı kaybını azaltmak için fizyolojik olarak büzüşür, kaslar istemsiz olarak titreme ile ısı oluşumunu artar. Ritim bozuklukları, hipertansiyon atakları, kalp krizi ve ani ölümlerin görülme riski artar. Göğüs kafesinde huzursuzluk, baskı ve sıkışma, tek veya her iki kolda, sırtta, midede ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı, baş dönmesi gibi belirtiler kalp krizinin işareti olabileceğinden ihmal edilmemeli ve en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bizler kalp hastalarının soğuk havalarda özellikle kar yağışının yoğun olduğu bugünlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını öneriyoruz. Çıkıyorsa da rüzgârı arkasına alacak şekilde yürümesini tavsiye ediyoruz. Aşırı kalın giysiler giymek yerine, vücudu ısıtacak giysiler tercih edilmelidir. Isı kaybının büyük kısmı baş bölgesinden olduğu için soğuk havada uzun süre kalacak olan kişiler bere veya şapka kullanmalıdır" dedi.

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