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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs ve diğer hastalıklardan korunmada uyku düzeninin önemi

İHA

Korona virüs ve diğer hastalıklardan korunmada uyku düzeninin önemi

Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, korona virüsü de dahil olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığından ve kronik hastalıklardan korunmada uyku düzeninin çok önemli olduğunu söyledi.
Uykusuzluk veya uyku düzenine, kalitesine ilişkin sorunların akut ve kronik birçok hastalığın gelişme ihtimalini arttırdığı bilinen bir gerçek. Uyku bozukluğu ile karakterize hastalıkları bulunan, geceleri 67 saatten daha az uyuyan veya uyku düzeni olmayan bireylerde enfeksiyon hastalıklarına yakalanma ihtimali diğer bireylere oranla çok daha yüksek.
Medicana Samsun Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Didem Er, uyku düzeninin önemine vurgu yaptı. Er, “Doğru bir uyku düzeni; her gece yeterli miktarda ve kesintisiz uyku uyumak, aynı zamanda yatış ve kalkış saatlerinin belirli bir düzen içerisinde devam etmesi anlamına gelir. Uyku düzeninin iyileştirilmesi için öncelikle yaşam tarzı ve alışkanlıklar gözden geçirilmelidir. Vücudun yatağa yattığında uyku için kendini hazırlamaya başlaması için yatak yalnızca uyku amaçlı kullanılmalı, gün içinde vakit geçirmek için farklı ortamlar tercih edilmelidir. Yatmadan önce uykuyu kaçırabilecek kahve, gazlı içecekler ve çay gibi besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Her gece yaklaşık olarak aynı saatte yatmak ve sabah aynı saatte kalkmak doğru bir uyku düzeni için olmazsa olmazdır. Sağlık açısından gece uykusunun önemi çok yüksek olduğundan bu saatler her gece 78 saat uyku uyuyabilecek şekilde ayarlanmalıdır. Gece uykusu için yatağa yatıldıktan sonra telefon, tablet, bilgisayar gibi ışık yayan aletlerin kullanımı uykunun en büyük düşmanları arasında yer alır. Yapay ışık oluşturan bu cihazlar beynin uyumaya hazırlanmasını engellediğinden uykuya dalmayı güçleştirir. Aynı etki nedeniyle yatak odası da tamamen karanlık olmalı, sabah zamanında uyanabilmek için güneşin doğuşu ile birlikte odanın aydınlanacağı şekilde pencere ve perde düzeni oluşturulmalıdır. Gece uykusunun kesintisiz olması, uyku verimliliği açısından çok önemli olan bir diğer unsurdur. Bu nedenle uykuda kesintiye neden olacak tuvalet ihtiyacının önlenmesi için yatmadan önce çok fazla su veya içecek içilmemeli, yatak odası için evin en az gürültü alan odası tercih edilmeli, sabah saatlerinde alarm erteleme davranışından kaçınılmalıdır. Akut veya kronik herhangi bir uyku bozukluğu hastalığı bulunanların bu konuda hekimlerine danışmaları ve hekimlerinin önerileri doğrultusunda tedavi planlarına sadık kalmaları oldukça önemlidir. Aksi takdirde bu kişilerde uyku problemleri sürekli olarak devam edeceğinden bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir, uykusuzluğa bağlı yukarıda belirtilen hastalıklara yatkınlık önemli ölçüde artar. Bu hastalıkların tedavi edilmesi ile birlikte uykusuzluğun zararları önlenebilir. Korona virüsü de dahil olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığından ve çok sayıda kronik hastalıktan korunmak adına gece düzeninin önemi öne çıkar. Bununla birlikte sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersize dikkat ederek, sağlık kontrollerinizi zamanında yaptırarak hastalıklara karşı önleminizi alabilirsiniz” dedi.

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