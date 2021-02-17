Evinde doğal gaz kaçağı olan yaşlı kadın öldü, komşusu zehirlendi



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, yeni taşındıkları dairenin ocak ve doğal gaz bağlantısında kaçak oluşması sonucu zehirlenen Asiye Sümür (72) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kendisini kontrol etmek için eve gelen komşusu H.K. ise tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi´nde meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce taşındıkları dairede oturan Asiye Sümür, iddiaya göre çay demlemek için ocağa demlik koydu. Bir süre sonra fenalaşan Sümür, kızını arayarak kendisini kötü hissettiğini söyledi. Evden uzakta bulunan kızı da, komşulara haber vererek annesini kontrol etmelerini istedi. Eve giren komşu H.K., Asiye Sümür'ü hareketsiz halde buldu. Yaşlı kadını hava aldırmak için balkona çıkaran H.K., kendisinin de midesinin bulanmaya başladığını fark edince durumu 112 Acil'e bildirdi.

YAŞLI KADIN ÖLDÜ, KOMŞUSU TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Asiye Sümür ve komşusu H.K.'yı Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servis'ine kaldırdı. Asiye Sümür, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Komşusu H.K.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇAK TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemede Asiye Sümür'ün, gaz kaçağı sonucu yaşamını yitirdiği belirlenirken, evde özel gaz dağıtım şirketi görevlilerince incelemelerde bulunuldu. Yapılan çalışmada, doğal gaz ile ocağın bağlantı noktasında kaçak olduğu tespit edildi.

Asiye Sümür'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-02-17 18:40:12



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