Yol tuzlama aracı personelini darbeden 3 saldırgan aranıyor

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da tuzlama aracında görev yapan 2 belediye personeli, bilinmeyen nedenle kendilerine saldıran 3 genç tarafından darbedildi. Saldırı uğrayan belediye çalışanı Yaşar Büyük, `Aracımız yokuşta kalmıştı. O esnada 3 genç aracımıza kar topu atmaya başladılar. Ardından bize de saldırdılar" dedi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Canik Belediyesi´ne bağlı olarak kar küreme ve tuzlama araçlarında görev yapan Yaşar Büyük ve bir meslektaşı, bilinmeyen nedenle kendilerine hakaret eden 3 gencin saldırısına uğradı. Darbedilen iki personel, 112´yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen yaya devriye bekçi ve polis ekipleri, kaçan 3 şüphelinin kimlik tespiti için çalışma başlattı. Camı kırılan ve maddi hasar gören tuzlama aracı olay yerinden götürülürken, Büyük ve meslektaşı da ifadeleri alınmak üzere Irmak Polis Merkezi´ne götürüldü.
`SEBEPSİZ YERE SALDIRDILAR´
Yaşadığı o anları anlatan Yaşar Büyük, `Aracımız yokuşta kalmıştı. O esnada 3 genç aracımıza kar topu atmaya başladılar. Ardından bize de saldırdılar. Hiçbir sebebi yokken bizi darbettiler. Bıçak çıkarmalarından çekindiğimiz için biraz aşağı doğru gittik. Polisi arayarak İhbar ettik. Şikayetçi olacağız´ dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-02-18 07:58:34
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