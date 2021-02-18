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Pandemiden bunalan kardeşler soyunup kara atladı Yarı çıplak halde kara balıklama atladılar

İHA

Pandemiden bunalan kardeşler soyunup kara atladı Yarı çıplak halde kara balıklama atladılar

Samsun'da yağan kar etkisini ilçelerde daha çok hissettirirken bazı vatandaşlar karın keyfini farklı şekilde çıkardı. 2 kardeş evlerinin penceresinden şortla kara balıklama atlayarak soğuk havaya meydan okudu.
Salıpazarı ilçesi Karadere Mahallesi'nde yaşayan Yakup ve Yusuf Şirin isimli iki kardeş evlerinin pencerelerinden kalınlığı 60 santimetreye ulaşan kara balıklama atladı. Soğuğa aldırış etmeden soyunup karın tadını çıkaran kardeşler tebessüm ettirdi. Atladıktan sonra karın içinde kulaç atan kardeşler mutlu anlarını cep telefonu kamerası kaydetti.
Kardeşlerden 28 yaşındaki Yusuf Şirin "Türk komandosu her yerde" diyerek bağırarak kara atlarken 1 ay önce askerliğini yedek subay olarak tamamladığı öğrenildi.
Kardeşler pandemiden dolayı bunaldıklarını ve farklı bir eğlence olsun diye böyle bir şey yaptıklarını söylediler.

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