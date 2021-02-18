Samsun buz kesti

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Samsun'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece sıcaklıkların sıfırın altına inmesi ile beraber buzlanma ve don olayı yaşandı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava etkisi Samsun'da da etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıkların sıfırın altında 2 dereceye inmesi ile beraber süs havuzları dondu, dışarıya çıkanlar adeta buz kesti.

Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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