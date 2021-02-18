Polislerin bulduğu yaralı doğan, tedaviye alındı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da devriye gezen polis ekiplerince yoğun kar yağışı altında yaralı ve bitkin halde bulunan doğan, koruma altına alındı.

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerken Tekür mevkiinde yaralı halde karlar içinde bir doğan buldu. Uçamadığı görülen ve kanadında yarası bulunduğu tespit edilen doğan, polis otosuna alınarak emniyete götürüldü. Yaralı doğan ardından Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Ayvacık Tayfur KARA

2021-02-18 14:33:43



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