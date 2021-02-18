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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da karla mücadelede son durum Karla mücadele çalışmaları değerlendirildi

İHA

Samsun’da karla mücadelede son durum Karla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Samsun Valiliği’nde yapılan toplantıda karla mücadele çalışmaları masaya yatırıldı.
Samsun’da 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışını yakinen takip eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü, YEDAŞ Bölge Müdürlüğü ve Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü’nün kurum amirleri ve temsilcileri ile bir araya gelerek kurumların karla mücadele kapsamında yürütmüş oldukları çalışmaların son durumları ile ilgili bilgi aldı. Vali Dağlı toplantıda, kurumların çalışmalarını aralıksız sürdürmesini ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini istedi.
Toplantıda kurumlar tarafından yapılan sunumlar şöyle:
“Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilimizde 4 bin 542 km yol ağı bulunmakta olup, bu yolların 410 km BSK, 2 bin 300 km sathi kaplama, bin 450 km beton yol, 94 km parke ve 288 km’si ise stabilizedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 23 greyder, 37 traktör beko, 11 lastikli loder, 25 kar bıçaklı kamyon, 12 kamyon, 17 mini case, 10 dozer ve 15 solüsyon tankeri olmak üzere toplam 150 adet iş makinesi ve 150 şoför ile operatör ve 90 işçi olmak üzere 240 personelle karla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Hali hazırda Büyükşehir Belediyesi’ne ait grup yollarında bugün saat 10.00 itibarıyla 32 mahalle yolu kapalı olup, yol açma, yol genişletme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu çalışmalarda bugüne kadar 900 ton solüsyon, 600 ton tuz ve bin 800 ton agrega kullanılmıştır.”
“YEDAŞ Bölge Müdürlüğü’nün ilimizdeki sorumluluk alanında tel kopması, direk yıkılması ve buz yükü gibi nedenlerle karın etkili olduğu ilk gün bin 450 adet trafosu enerjisiz kalmış, arızalara 65 ekip ve 250 çalışan ile müdahale edilerek 162 adet trafoya düşürülmüştür. Ekipler öncelikli olarak orta gerilim grup arızaları ile can ve mal güvenliği riski bulunan arızalara müdahale etmekte olup, akabinde alçak gerilim ve abone arızalarına müdahale etmektedir. Çalışmalara ara verilmeden devam edilmektedir.”
“Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü’nün ilimiz sorumluluk alanında elektrik arızası kaynaklı 673 abonesine internet ve telefon hizmeti verilememekte olup, ayrıca elektrikten kaynaklı 8 baz istasyonu arızası bulunmaktadır. Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında hali hazırda kapalı yolu bulunmamakta olup yol genişletme, solüsyon ve tuzlama çalışmaları devam etmektedir."
"Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce kar yağışının etkili olmaya başladığı günden bugüne 27 vakaya müdahale edilmiştir. Ayrıca Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 7 adet ihbar gelmiş olup koordinasyon sağlanarak olaylara müdahale edilmiştir. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca trafik denetimleri ara vermeden devam etmekte olup, araçlarda kar lastiği ve diğer tedbirlerin alınıp alınmadığı hususları titizlikle takip edilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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