İlkadım'da toplu sözleşmede mutlu son İlkadım Belediyesi'nde en yüksek yevmiye 219 TL, en düşük yevmiye 185,5 TL oldu

İlkadım Belediyesi ile sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle belediye işçilerine 1 yılı kapsayan ücret ve sosyal haklarına toplamda yüzde 15 oranında zam yapıldı. Buna göre İlkadım Belediyesi'nde en yüksek yevmiye 219 TL, en düşük yevmiye ise 185,5 TL oldu.

İmza töreninde konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediyemiz personelinin üyesi bulunduğu Hizmetİş Sendikası ile yaptığımız sözleşmeyi bugün imza altına aldık. Pandemi süreci başladığından beri ekiplerimiz ile birlikte halkımızın geleceği için gecegündüz demeden sahadayız. İşte bugün sahada ve kurumumuzda ter döken emekçilerimiz için bir aradayız. Onların ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştirmek için sendika yetkilileriyle birlikte uzun mesailer harcadık. İşçinin hakkını teslim etme noktasında tüm imkânlarımızı sonuna kadar zorladık. İşçi kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesini sağladığımıza inanıyorum. İmzaladığımız bu sözleşme tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcasınlar" dedi.

Yaklaşık 2 aydır süren görüşmelerin hayırlı bir netice ile sonuçlanmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Hizmetİş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, “Önce insan önce emek düsturuyla görüşmelerini yürüttüğümüz toplu iş sözleşmemizi imzalayarak işçi kardeşlerimizin yüzünü güldürdük. Belediye Başkanımıza tüm üyelerimiz adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen törende İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık da hazır bulundu.

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