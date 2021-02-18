Samsun'da şofbenden zehirlenen bir kişi hastanelik oldu

Samsun'da banyo yaparken şofbenden sızan karbondioksit gazından zehirlenen bir kişi ölümden dönerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Kılavuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(35) adlı kadın banyo yaparken şofbenden sızan karbondioksit gazından zehirlendi. Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. ilk müdahalesinin ardından hayatı tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.K. Samsun'daki hastaneden de ileri tetkik için Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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