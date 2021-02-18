İlkadım'da can dostları unutulmadı

İlkadım Belediyesi soğuk ve karlı havalarda gıda bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Son günlerde kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri kar yağışının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen besleme odaklarına sokak hayvanları için yiyecek takviyesi yaptı.



“Can dostlarımız için her zaman sahadayız”

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Onur Akça, ”Sokakta yaşayan canlarımızı pandemi sırasında hayvansever derneklerle birlikte bütün ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde geniş bir besleme odakları kurduk. Her gün düzenli olarak sokaklarda besleme çalışmaları yapıyoruz. Soğuk hava ve kar sebebiyle çalışmalarımızı daha yoğun şekilde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



“Üzerimizdeki sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz”

Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sokaktaki canlarımız bizlere Allah’ın emanetidir. Bu bilinç ve sorumlulukla düzenli olarak sokaktaki canlılarımızın besleme ve bakımlarını yapıyoruz. Bugünlerde yaşanan soğuk havalarda aç ve susuz kalmamaları için vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermelerini istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.