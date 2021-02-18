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Samsun’da doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL dolandırdılar

İHA

Samsun’da doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL dolandırdılar

– Ünlü oyuncu Nuri Alço’nun hesabını ele geçirilerek, takipçilerinin bahis oyunları üzerinden 60 bin TL dolandırılmasının ardından Samsun’da bir doktor da aynı yöntemle hedef alındı. Kimliği belirsiz kişiler doktorun takipçilerinden 150 bin TL vurgun yaptı.

Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Harika Sönmez’in 41 bin takipçiye sahip @dr.harika_sonmez hesabı bir dolandırıcılık çetesi tarafından dün ele geçirildi. Çalınan hesap üzerinden bahis paylaşımları yapılarak takipçilerden para istendi. Takipçilerinin 150 bin TL dolandırıldığını açıklayan Harika Sönmez hesaba itibar edilmemesi için çağrı yaptı. Çetenin yöntemini anlatan Sönmez, “Banka hesap numarası vererek bahis oynadığımı ve para göndermeleri karşılığında katlanarak geri ödeyeceğimi söylemektedirler. Şu ana kadar ne yazık ki; takipçilerimden 150 bin TL üzerinde para dolandırmışlardır. Lütfen bu hesabın yazdıklarına ve paylaştıklarına asla itibar etmeyiniz” dedi.

Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço’nun da hesabı ele geçirilerek takipçileri aynı yöntemle 60 bin TL dolandırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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