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Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı

DHA

Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı


Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da koronavirüse karşı korunmak isteyen vatandaşlar lavanta başta olmak üzere kekik, nane, okaliptüs, karanfil yağlarının tüketimini artırdı. Koronavirüs sonrasında bu yağlara olan talebin önceki yıllara oranla yüzde 200 arttığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun Covid-19 hastalığını önlemek amacıyla kullanılmasını önerdiği lavanta yağı ile benzer özelliklerde olduğu belirtilen kekik, nane, okaliptüs, karanfil yağlarının tüketimi arttı. Koronavirüs sonrasında Samsun'daki aktarlarda bu yağlara olan talepte yaklaşık yüzde 200 artış yaşandı. Vatandaşların bu yağlarlardan birkaç damla damlattıkları suyu içtikleri ya da kaynar bir suyun içine yağdan birkaç damla damlatıp buharını bulundukları odaya yaydıkları belirtildi. Yağlarının 10 mililitrelik fiyatının ise seyreltme oranına göre 15 ila 35 lira arasında değiştiği belirtildi.
'SUYA DAMLATIP İÇİLEBİLİR YA DA BUHARI ODADA YAYILABİLİR'
Kentte 28 yıldır aktar Tayyar Çalık, koronavirüsten sonra son dönemde antibakteriyel özelliği bulunan yağlara talebin arttığını belirterek, "En çok kekik, lavanta, nane ve okaliptüs yağlarına talep arttı. Talepte önceki yılara oranla yüzde 200 artış oldu. Yağlarda seyreltilme oranlarına göre kullanım miktarı belirlenmeli. İnsanlar bu yağları bir şekerin üzerine birkaç damla döküp yiyorlar. Suya damlatılarak içilebilir. Ya da buhurdanlığa koyup evlerinin havasına yayılmasını sağlıyorlar. Aynı zamanda lavanta yağı yastığa bir iki damla damlatıldığında rahat uyumayı da sağlar. Ayrıca kaynamış sıcak suyun içerisine birkaç damla konulduğunda evin içerisinde kaloriferin üzerine konulduğunda havada yayılmasıyla havada bulunan virüsleri öldürür. Aslında yağların bu özellikleri hep vardı ama bu son dönemde kıymeti anlaşıldı" diye konuştu.
'KORONAVİRÜSTEN DOLAYI YAĞLARA TALEP ARTTI'
Aktar Kübra Çalık da kekik, lavanta, nane ve okaliptüs yağlarının suya damlatılıp içilmesini önerdiklerini söyleyerek "Özellikle buhurdanlıklara bu yağları koyup odalarda buharını yayıp dezenfekte etmek amacıyla insanlar kullanıyorlar. Çok fazla talep oluyor, bizde talebe karşılık vermeye çalışıyoruz. Koronavirüsten dolayı bu tür yağlara talep arttı. İnsanlar kendileri doğal ürünlerle dezenfekte etmek istiyorlar bunun için bu yağları alıyorlar. Doktor tavsiyesi üzerine gelen müşterilerimiz de oluyorlar" dedi.
'VİRÜSTEN, ÖKSÜRÜK VE BRONŞİTTEN KORUNMAK İÇİN KULLANIYORLAR'
Antibakteriyel özelliğe sahip yağların hem suya katılıp içilebildiğini hem de su buharı ile bulunulan ortama yayıldığını söyleyen aktar Hikmet Katırcıoğlu, "Özellikle kekik ve karanfil yağına oldukça talep var. Özellikle kekik yağını öksürük, bronşit ve virüsten korunmak için vatandaşlar kullanıyorlar. Bu yağlara olan talepte ciddi bir artış oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK
2021-02-19 08:30:55

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