Balıkçının, evinin önündeki takası yandı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da tadilatının ardından sahibinin evinin önünde denize indirilmeyi bekleyen balıkçı takası, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Canik ilçesi Yenimahalle'de Cengiz Tarhanacı, tadilatının ardından balıkçı takasını evinin önüne bıraktı. Dün saat 23.00 sıralarında takada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, Tarhanacı itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, denize indirilmek üzere bekletilen takadaki yangına müdahale ederek söndürdü.

Takanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-02-19 08:47:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.