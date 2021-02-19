Bu da ’kardan robot’ En teknolojik kardan adam

Samsun’da bir vatandaş "insanın robotu oluyor da kardan adamın neden olmasın" diyerek kardan adamdan robot yaptı.

Şimdiye kadar kardan adamı tıraş eden, 4 metre uzunluğunda kardan adam yapanlar vardı. Ancak Samsunlu kaşif Mustafa Yiğit kardan adamdan robot yaptı. Üzerinden sensör bulunan robot biri yanına yaklaştığı zaman hareket etmeye başlıyor. Görenler tarafından meraklı gözler ile karşılanan kardan robot ilgi odağı oldu.

Yaptığı kardan robot adam ile ilgili bilgi veren Dünya Mucitleri, Evrensel, Araştırmalar ve Geliştirmeler Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda motor ustası Mustafa Yiğit, "Büyük bir proje değil. Buradaki amaç şu insanın robotu yapılıyor da kardan adamın robotu neden yapılmıyor mantığı ile hareket ettim. Yanına biri yaklaştığı zaman hareket ediyor. Harekete ve ısıya duyarlı sensörleri var. Bir adet bataryası bulunuyor. Mizah amaçlı yapılan bir şey. Düşünce olarak yıllardır aklımda olan bir şeydi. Bunu bu hale getirmek 1520 dakikamızı aldı. Ancak mekanizmalarını hazırlamak 34 kadar sürdü. Daha önceki bilgilerimizden dolayı bu kadar basit bir şekilde yapabildik. Yoksa biraz düşündüğünüz zaman uğraşmak gerekir. Kardan robot adam projesinde kullandığımız malzemeler harekete ve ısıya duyarlı bir sensör. Bir rölemiz mevcut. Enerji sağlayan akülerimiz var. Bir de silecek motoru yani yarım ay dönebilen silecek motoru. Sadece sağa ve sola dönebiliyor. Silecek motoru ile hareket edebiliyor" dedi.

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