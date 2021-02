Doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama

Kar yağışı süren 19 Mayıs ilçesinde sokak ve yaban hayvanları için belediye ekipleri, daha önceden ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdiği besleme noktalarına sürekli mama takviyesi yapıyor.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar için ağaç diplerine kuşyemi, daha önceden ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdikleri kulübelere ve mamalıkları her gün kontrol ederek mama bıraktıklarını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Sokak hayvanları ve doğadaki kuşlar bizim can dostlarımız. Sadece sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde değil, her gün sokak hayvanlarını aç bırakmıyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızdan da kapılarının önlerine bir kap su ve mama koymalarını, pencere ve balkon kenarlarına ekmek kırıntıları gibi kuşlar için yemler bırakmalarını rica ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.