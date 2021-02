Huzurevi sakinlerinden aşı yapan sağlıkçılara sevgi seli Huzurevlerinde 2. doz korona virüs aşıları tamamlandı

Korona virüsle mücadele kapsamında aşı yapılan Samsun'daki huzurevi sakinleri, uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirirken sağlıkçılara da sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye genelinde 2. doz korona virüs aşı uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok 1. doz ve 2. doz aşılama Samsun’a yapılırken, aşı yapılan toplam insan sayısı 103 bini geçti. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından geçen ay ilk doz aşılarını olan huzurevi sakinlerinin ikinci doz aşıları, büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde gerçekleşen aşılama işleminde sırası gelen büyükler aşı olduktan sonra sağlıkçılara memnuniyetlerini dile getirdi.

Huzurevi sakinlerinden 83 yaşındaki Zekiye Kılıç, "Hamdolsun çok rahatım, çok mutluyum, huzurluyum, sevinçliyim. Sağlıkçılar ellerinden gelen imkanları bize uyguluyorlar. Aşılarımızı olduk. Allah bin kere razı olsun hepsinden" dedi.

Huzurevi sakinlerinden 88 yaşındaki Salih Çabuk ise "Sağlık çalışanları çok temiz ve tatlı insanlar. Sadece aşı değil her konuda bize yardımcı oldular. Sağlık çalışanlarına her zaman dua ediyorum" diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinde 84 yaşındaki Sadiye Sancak da "Aşı olmayı bekliyordum. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum. Her konuda memnunuz. Sağlıkçılar geçende de geldi. Yine aşımızı yaptılar. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Aşı uygulamasında ayrıca geçen günlerde huzurevinde ilk doz aşı yapılırken İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ile fotoğraf çektiren ve sonrasında bu fotoğrafı 2. doz aşı yapılırken çerçeveli şekilde isteyen 97 yaşındaki Yaşar Öztahta'ya fotoğrafı teslim edildi. Fotoğrafı korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Müdür Oruç'un yerine İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekipleri Sorumlu Hekimi Mustafa Şahin teslim etti. Hekim Şahin, "İl Sağlık Müdürümüz kendisi bu fotoğrafı takdim edecekti fakat şu an hastanede tedavi altında. Bu fotoğrafı onun adına ben vereceğim. Müdür beyden ona bir hatıradır" ifadelerini kullandı.

