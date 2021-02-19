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Samsunspor ile İstanbulspor 38. randevuya çıkıyor Zirve mücadelesi veren 2 takım Süper Lig potası için savaşacak

İHA

Samsunspor ile İstanbulspor 38. randevuya çıkıyor Zirve mücadelesi veren 2 takım Süper Lig potası için savaşacak

TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren İstanbulspor ile Samsunspor tarihlerinde 38. kez birbirlerine rakip olacaklar.
Samsunspor ile İstanbulspor bu zamana kadar resmi ve özel maçlar dahil toplam 37 kez birbirlerine rakip oldular. Bu maçların 10’unu İstanbulspor, 12’sini de Samsunspor kazanırken, 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2 takım, İstanbul’da 18 kez karşı karşıya geldiler. İstanbulspor’un ev sahipliği yaptığı maçlarda Samsunspor’un 6, İstanbulspor’un ise 4 galibiyeti bulunuyor. İstanbul’da oynanan 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
2 takım arasında oynanan son karşılaşma olan ligin ilk devresindeki maçı İstanbulspor deplasmanda 30 kazandı. 21 haftası oynanan TFF 1. Lig’de Samsunspor 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 43 puanla lider Giresunspor’un 4 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Samsunspor bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi ise 21 haftada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak Samsunspor’un 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. İstanbulspor bu sezon evinde oynadığı 11 maçta ise 7 galibiyet 3 beraberlik ve 1 beraberliği bulunuyor. Samsunspor deplasmanda 15 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. İstanbulspor ise içeride oynadığı maçlarda 29 gol atıp, 15 gol yedi.
20 Şubat Cumartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

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