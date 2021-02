Rektör Ünal: “OMÜ hak ettiği yerde olmalı”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Lokasyon ve insan kaynağı bakımından köklü ve güçlü olan OMÜ’nün, var olan potansiyelini dışarıya yansıtmasını ve hak ettiği yerde olmasını arzu ediyoruz” dedi.

OMÜ üst yönetimi, üniversitenin uluslararası standartlarda dergi ve kitap yayını için yapılması gerekenleri konuşmak, yürütülen çalışmalarda gelinen noktayı ve düşünülen projeleri paylaşmak üzere ilgili akademisyenlerle Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜ’den çıkan kitap, dergi, makale, tez gibi yayınların durumu hakkında genel bir değerlendirme yaptı. Üniversitenin yayın sayısının ve kalitesinin artması için belirledikleri hedefleri ve yaptıkları çalışmaları paylaşan Rektör Ünal ve Rektör Yardımcısı Batuk, ilgili akademisyenlerin görüş ve önerilerini alarak bu alanda Üniversitenin ivmesini yukarıya taşıyacak bir yol haritası belirleyeceklerini açıkladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, bir üniversitenin nitelikli olarak algılanmasına neden olan unsurlardan birinin, o üniversiteden çıkan uluslararası nitelikte yayın sayısı olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Lokasyon ve insan kaynağı bakımından köklü ve güçlü olan OMÜ’nün, var olan potansiyelini dışarıya yansıtmasını ve hak ettiği yerde olmasını arzu ediyoruz. Yayın konusunda bir sıçrama yapmamız gerekiyor. Projelerle alakalı bir çalışmamız oldu. Üniversitenin proje bütçesini 5 kat yükselterek 15 milyon TL’ye çıkardık. Bu bütçe nitelikli proje olması durumunda 10 milyon TL daha arttırılabilir. Ayrıca eğitim alanında da ciddi bir revizyona girdik ve OMÜ’nün tercih sıralamasında mevcut yerinden en az yüzde 50 öne çıkmasını hedefliyoruz. Bu hedefimizin de 2 yıl içerisinde gerçekleşmesini ön görüyoruz. Aynı bağlamda Üniversitemizden çıkan yayınlarla ilgili de bir revizyona ihtiyacımız var.”

OMÜ’nün kuruluş yılıyla denk eski ve köklü dergileri olduğuna da işaret eden Rektör Ünal, “Teknolojinin ilerlediği ve bilginin sürekli güncellenmesi gereken yeni dünyada, eski usulle devam edildiğinde bütün kapılar yüzümüze kapanır. Arzumuz öncelikle mevcut dergilerin revizyonunu yaparak iyileştirilmesini sağlamak. Bu revizyonu da sadece fakültelerimize ve birimlerimize bırakmadan beraber yapacağız. Alt yapı, insan kaynağı ve rehberlik desteği başta olmak üzere bu konuda tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Her birimimizin, uluslararası standartlarda ve Türkiye’deki emsallerine örnek olacak düzeyde yayın hayatına kavuşmasını istiyoruz” diye konuştu.

OMÜ’de alan itibariyle çok değerli olduğu halde dergi çıkaramamış bölümler bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Yayın revizyonu sürecinde bazı dergilerin kapatılması, bazılarının iyileştirilmesi söz konusu olabilir. Bunun yanında ihtiyaç duyulan alanlarda da yeni dergiler çıkarılabilir. Özellikle edergi konusunda ciddi bir birikimimiz var. Akademik anlamda çok güçlü bir Üniversiteyiz. Bu gücümüzün ve imkânlarımızın kullanılmasında motor görevi görebilirsek akademisyenlerimizin de katkısı ve tecrübeleriyle yayın alanında önemli bir yol kat edeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

OMÜ’deki akademisyen sayısına denk yayın sayısı üretilmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Ünal, “Yayın alanında yaptığımız çalışma sonucunda her bir akademisyenimizin yılda en az bir yayın üretmesini ve üniversitemizde üretilen yayın sayısının her yıl artmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası nitelikte dergi ve kitapların basılmasında, üniversitelerin en önemli merkezler olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk şunları söyledi:

“Düşüncemiz yayınları bir merkez altında toplayarak bu alanda Üniversitemizi görünür kılmak. Bu noktada da özellikle dergi ve bunun ikinci aşaması olan kitapları çıkarabileceğimiz, OMÜ'nün ismini taşıyan ve logosunu barındıran bir yayınevi oluşturmak. Tüm bu çalışmaları da kütüphane bünyesinde yer alacak Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü adı altında toplayarak süreci buradan yürütmeyi planlıyoruz. Üniversitemizdeki yayıncılıkla ilgili birtakım güç işlerin bu Koordinatörlük tarafından yürütülmesi, hem ilgili akademisyenlerimizin üzerindeki yükü azaltacak hem de yayınlar için bir standardın oluşmasını sağlayacak. Ayrıca akademisyenlerimize teknik ve uzman desteği de sunarak bu süreci beraber yürütmek istiyoruz.”

Her Fakültenin kendine ait bir dergisi olması gerektiğine de dikkat çeken Rektör Yardımcısı Batuk, “Hatta bazı fakültelerimizin çok spesifik konularda dergi çıkarma imkânı var. Bazı fakültelerimiz de birden çok dergi çıkarabilir. Bunun yanında disiplinler arası alanlar da bir araya gelerek ortak dergi çıkarabilir. Bizim bunu teşvik etmemiz gerekiyor. Kısacası amacımız, yayın sayısını ve kalitesini arttırmak ve ardından yeni dergilerin çıkmasını sağlamak. Bu sayede OMÜ’nün hem sıralamasını hem de marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi.

