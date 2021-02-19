Özman: “Altın düşüşlerinde panik yapmamak lazım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özman: “Altın düşüşlerinde panik yapmamak lazım”

İHA

Özman: “Altın düşüşlerinde panik yapmamak lazım”

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Acil paraya ihtiyaçları olmayan vatandaşlarımızın da altın bozdurmasını tavsiye etmem. Bu düşüşlerde panik yapmamak lazım” dedi.
Gram altın 398 TL’den alıcı buluyor. Bu fiyat 6 aylık dönemin en düşük fiyatı. Türkiye’de ekonomi yönetiminde yaşanan değişim piyasalardaki güven ortamını arttırdı. Piyasalardaki güven ortamı Türk lirasının değerini arttırırken dövizde sert düşüşlere neden oldu. Altında yaşanan düşüşten dolayı insanların panik yapmaması gerektiğini belirten Salih Özman, acil paraya ihtiyacı olmayan kişilerin ellerindeki altını bozdurmamaları tavsiye etti.
Yaz aylarının başına kadar döviz kurlarında yükselme olmayacağını belirten Salih Özman, “Türk Lirası önümüzdeki dönemde de değerli olacak. Döviz kurları dün olduğu gibi her gün artan rakamlara ulaşmayacak. Yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar, yaz aylarının başına kadar döviz kurlarında yükselme olmayacak. Bu yönüyle bir yükselme tabi ki altında da beklemek mümkün değil. Dünyadaki altın yatırımcıları tarafından altın alımları başlarsa altının ons rakamlarında yükseliş olabilir. Onun için elinde uzun vadeli, boşta duran parası olan varsa altın şu an itibariyle alınabilir. Acil paraya ihtiyaçları olmayan vatandaşlarımızın da bozdurmasını tavsiye etmem. Bu düşüşlerde panik yapmamak lazım. Paraya ihtiyaçları yoksa yükseliş süreçlerini beklemelerini tavsiye ederim. Şu an da çeyrek altın fiyatı 695 TL, yarım altın fiyatı 1390 TL, tam altın fiyatı ise 2840 TL’den satış görmekte” diye konuştu.
Ekonomi yönetimine olan güvenin piyasalarda olumlu bir etki yaptığını söyleyen Özman, “Bu uzun süreçli bir hadise. 2020’nin Kasım ayından beri yeni ekonomi yönetiminin göreve başlaması piyasaya olumlu bir etki yaptı. Türkiye’de dolarizasyon çok hakimdi, sürekli dolar yatırımı yapılıyordu. Şu an da tersine dönülmesi için gayret ediliyor. Bu durum şu an da yüzde 100 gerçekleşmemiş olsa bile yabancı yatırımcılar ciddi manada Türkiye’deki döviz varlıklarını TL’ye çevirip Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hazine bonosu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na da yatırım yapıyorlar. Rakamlar son derece aşağı doğru çekilmişti hisse senetleri borsasında. Şirket değerleri son derece düşmüştü. Dolayısıyla bunu bir avantaj, bir alım imkânı olarak gördü yabancılar. Ciddi manada Türk varlıklarına yatırım yapmaya başladılar. Merkez Bankası’nın da peşi peşine piyasa beklentilerinin üzerinde döviz kurlarını yükseltmesi Türk Lirasının cazibesini artırdı. Ekonomi yönetimine olan güven, Türk Lirasının yüksek faiz sebebiyle cazibesinin olması, yabancı para kurlarını aşağı doğru çekmeye başladı. 9 liraya kadar yükselen dolar bugün itibariyle 7 liranın altında. Bunun iyimser olarak biraz daha aşağı düşmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Ünal: “OMÜ hak ettiği yerde olmalı”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ hak ettiği yerde olmalı”
Samsun'da 5 bin 32 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da 5 bin 32 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan ...
Samsunspor ile İstanbulspor 38. randevuya çıkıyor Zirve mücadelesi veren 2 takım Süper Lig potası için savaşacak
YEREL HABERLER Samsunspor ile İstanbulspor 38. randevuya ...
Huzurevi sakinlerinden aşı yapan sağlıkçılara sevgi seli Huzurevlerinde 2. doz korona virüs aşıları tamamlandı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerinden aşı yapan sağlıkçılara sevgi ...
Doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama
YEREL HABERLER Doğaya kuşlar için yem, sokak hayvanları için mama
Bu da ’kardan robot’ En teknolojik kardan adam
YEREL HABERLER Bu da ’kardan robot’ En teknolojik kardan adam
Unutkanlıkta son nokta Tamire verdikleri ayakkabıları bile unuttular
YEREL HABERLER Unutkanlıkta son nokta Tamire verdikleri ayakkabıları ...
Balıkçının, evinin önündeki takası yandı
YEREL HABERLER Balıkçının, evinin önündeki takası yandı
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 ...
Samsun’da doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL dolandırdılar
YEREL HABERLER Samsun’da doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL ...
Atakum Belediyesi, buzlanmaya karşı sahada
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi, buzlanmaya karşı sahada
Jugurtha Hamroun: “Umarım Süper Lig’e çıkarız”
YEREL HABERLER Jugurtha Hamroun: “Umarım Süper Lig’e çıkarız”
Engelli vatandaşın evinde çıkan yangın
YEREL HABERLER Engelli vatandaşın evinde çıkan yangın
Sahte savcı telefonla aradığı şahsı 52 bin 290 lira dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte savcı telefonla aradığı şahsı 52 bin 290 lira ...
Uyuşturucu haplarla yakalanan genç kadına adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalanan genç kadına adli ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklananların sayısı 6'ya çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklananların ...
Samsun’un altın kızları Samsunspor’da
YEREL HABERLER Samsun’un altın kızları Samsunspor’da
İlkadım'da can dostları unutulmadı
YEREL HABERLER İlkadım'da can dostları unutulmadı
Sahte komiser telefonla aradığı şahsı 78 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte komiser telefonla aradığı şahsı 78 bin lira ...
Samsun'da şofbenden zehirlenen bir kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da şofbenden zehirlenen bir kişi hastanelik ...
Kemençe çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Kemençe çalan hırsız tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye ...
İlkadım'da toplu sözleşmede mutlu son İlkadım Belediyesi'nde en yüksek yevmiye 219 TL, en düşük yevmiye 185,5 TL oldu
YEREL HABERLER İlkadım'da toplu sözleşmede mutlu son İlkadım ...
25 yaşındaki kadın satışa hazır uyuşturucu haplarla yakalandı
YEREL HABERLER 25 yaşındaki kadın satışa hazır uyuşturucu haplarla ...