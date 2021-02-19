Samsun'da risk artıyor

13 şehidin katili işte o alçak!

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Samsun’da “Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması korona virüsü yoğunluk haritasındaki 3 haftalık değişime bakıldığında yüksek risk anlamına gelen kırmızı bölgeler artışa geçti.

27 Ocak tarihinde risk haritasına bakıldığında kırmızı rengin birkaç nokta ile kısıtlı kaldığı görülüyor. Aradan geçen 20 günlük zamandan sonra 19 Şubat tarihinde risk haritasına bakıldığında ise kırmızı noktaların hızlı bir şekilde artış gösterdiği dikkat çekiyor.

3 hafta önce kırmızı bölgenin neredeyse kalmadığı Samsun'da şuan kırmızı bölgelerin artış göstermesi tedbirlerin önemini bir kez daha vurguladı.

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