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Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı Samsun’da hamsinin kilosu 20 TL’den satılıyor

İHA

Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı Samsun’da hamsinin kilosu 20 TL’den satılıyor

Kulağına kar suyu kaçan hamsi Samsun’da kilosu 20 TL’den kapış kapış satılıyor.
Karadeniz’de uygulanan hamsi av kısıtlamasının etkileri tezgahlarda görüldü. Vatandaşlar ve balıkçılar hamsilerin boylarının büyüdüğünü belirterek, yasakların yerinde bir karar olduğunu ifade ettiler. Kilosu 20 TL'den satılan hamsi ise vatandaşlar tarafından kısıtlamanın son gününde kapış kapış satın alındı.

“Hamsiyi alan da satan da memnun”
Hamsi satışlarının oldukça iyi gittiğini dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, “Bugün hamsiye rağbet var. Vatandaşlar bol bol hamsi yiyor. Hamsinin kilosunu 20 liradan satıyoruz. Kar da yağdı. Hamsi yağlandı ve büyüdü. Hamsiyi alan da satan memnun. Sabahtan beri vatandaşa hamsi satmaya yetişemiyoruz. Tavuğun kilosunun 20 TL olduğu yerde hamsinin kilosunun 20 TL olması bedava gibi. Üstelik balık, besin değeri ve omega3 açısından diğer ürünlerden faydalı. Pandemi sürecinde vatandaşlar özellikle hamsi ve somona yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

“Kar suyunu yiyen hamsi lezzetlendi ve büyüdü”
Kar suyunun hamsiye iyi geldiğini belirten balık satıcısı Kurtça Aydın, “Karadeniz denince akla ilk önce hamsi gelir. Kar suyunu yiyen hamsi boy ve lezzet olarak gayet iyi duruma geldi. 1 haftadır Samsun’da kar var. Vatandaşlar da hamsiye oldukça ilgi gösteriyor. 1 ay hamsi avlamak yasaklandı. Yasaklardan önce hamsi biraz ufak geliyordu. Şu anda yasaklardan sonra hamsinin boyu büyüdü. Havaların az daha soğumasıyla hamsilerinde biraz daha büyüyeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

“Hamsi olmayınca işler düşüyor”
Hamsinin bol çıkmasının işleri arttırdığını vurgulayan balık satıcısı İsmet Akpınar, “Satışlarımız çok güzel gidiyor. Müşteriler özellikle hamsi alıyor. Vatandaşlar, yağlanan hamsiye akın ediyorlar. Biz de hamsi satışına yetişemiyoruz. Diğer balık çeşitleri az çıktığından biraz pahalandı. Barbun ve mezgit kilo 20 TL, istavrit kilo 30 TL, alabalık, somon kilo 30 TL, Norveç somonu, levrek ve çipuranın kilosu da kilo 45 TL. Hamsi olmadığı zaman tezgahlarımızda bir hareket olmuyor ama hamsi çıktığı zaman tezgahlarımız çok hareketli oluyor” şeklinde konuştu.

“Yasaklardan önce hamsinin boyu serçe parmağı kadardı”
Balıkların boy ve fiyatını değerlendiren vatandaşlar ise, “Hamsi ve diğer balıklara zaman zaman devletin el atması gerekiyor. Yasaklardan önce hamsilerin boyu serçe parmak kadardı. İnsanlar aldığı hamsinin 3’te 1’ini çöpe atmak zorunda kalıyordu. Bu da hem ülke hem de vatandaşın kendi ekonomisine zarar veriyordu. Fiyatların biraz daha ucuz olması gerekiyor. Özellikle hamsinin kilosunun 1015 TL arasında olması lazım. 20 lira bana göre pahalı” ifadelerini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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