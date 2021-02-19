Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.S.(20) sağ bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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